Η παρ’ ολίγον αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε λίγες μόλις ώρες μετά από πρόσκρουση ενός Boeing 737 στη Νότια Κορέα μετά από πρόβλημα στο σύστημα πέδησης και τον θάνατο σχεδόν όλων των επιβαινόντων.

Το αεροδρόμιο είναι αυτή τη στιγμή κλειστό ενώ στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί βίντεο από τις δραματικές πρώτες στιγμές όταν οι φλόγες τυλίγουν το αεροπλάνο των καναδικών αερογραμμών.

JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire

The airport is currently CLOSED.

This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn

