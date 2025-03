Το βίντεο έχει ξεπεράσει τα 54 εκατομμύρια views στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, πρώην Twitter.

Μια κομμώτρια από την κομητεία Prince George’s κατηγορήθηκε για επίθεση αφού δημοσίευσε το βίντεο που έγινε viral, το οποίο έδειχνε την ίδια να τραβάει μια 15χρονη πελάτισσα από τα μαλλιά μετά από διαφωνία για την πληρωμή.

Η στιλίστρια από το Μέριλαντ κατηγορείται για επίθεση μετά από το viral βίντεο που την έδειχνε να τραβάει μια 15χρονη πελάτισσα, έπειτα από διαφωνία για την πληρωμή.

Στο βίντεο, η Cunningham, που είναι γνωστή στα κοινωνικά της δίκτυα με το όνομα Jayla Amora, ακούγεται να λέει στην πελάτισσα: «Κάτσε εδώ μέχρι να στείλουν τα λεφτά», προφανώς αναφερόμενη στην πληρωμή για την υπηρεσία.

«Δεν παίζω, μόλις προσπάθησες να φύγεις. Έχεις τύχη που δεν σε χτύπησα», συνεχίζει η Cunningham, καθώς το βίντεο την δείχνει αργότερα να κόβει την τεχνητή τρίχα που είχε τοποθετήσει στην πελάτισσα.

Η κομμώτρια ανέφερε ότι η υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης της τρίχας, κόστιζε 150 δολάρια, και υποστήριξε ότι αν δεν την τραβούσε πίσω στο κομμωτήριο, η πελάτισσα δεν θα πλήρωνε. Η μητέρα της 15χρονης, ωστόσο, είπε στο FOX 5 ότι η κόρη της είχε καταθέσει κατά λάθος τα χρήματα σε λάθος λογαριασμό και προσπαθούσε να διορθώσει το λάθος.

«Ξέχασε την πληρωμή, έτρεξε χωρίς να με πληρώσει», είπε η Cunningham στην συνέντευξή της. «Την τράβηξα από την κουκούλα πίσω στο κομμωτήριο μέχρι να πάρω τα λεφτά μου ή μέχρι να έρθει η αστυνομία ή, ξέρεις, μέχρι να μου επιτρέψει να βγάλω την υπηρεσία, γιατί κυριολεκτικά έτρεξε έξω, σαν να φεύγει».

«Νιώθω ότι αν δεν το έκανα αυτό, θα είχε φύγει και εγώ δεν θα είχα πληρωθεί ποτέ», πρόσθεσε η στιλίστα.

Η Cunningham ανέφερε στο FOX 5 ότι έχει έναν μάρτυρα που θα στηρίξει τους ισχυρισμούς της. Πρόσθεσε ότι έχει δεχτεί απειλές θανάτου μετά τη δημοσίευση του βίντεο και αναγκάστηκε να μεταφέρει την τοποθεσία του κομμωτηρίου της.

Η οικογένεια της πελάτισσας, εν τω μεταξύ, έχει προσλάβει δικηγόρο.

«Είναι ένα 15χρονο κορίτσι. Μιλάμε για το παιδί κάποιου», είπε η δικηγόρος. «Ένα παιδί που σύρεται στο πάτωμα του κομμωτηρίου από το σακάκι του για κάτι τόσο απλό όσο ένα λάθος».

A Maryland hairstylist Jayla Cunningham, 18, is facing criminal charges after she posted a shocking video showing her dragging a 15-year-old client across the salon floor over a dispute about a $150 bill. Allegedly the client tried to leave without paying. pic.twitter.com/ewlx9Bsfce

— Cocksuregenius (@cocksurege41783) March 10, 2025