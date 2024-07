Την ώρα που μιλούσε ο πρώην πρόεδρος ακούγονται ριπές, πιθανώς από όπλο και λίγο μετά εμφανίζεται τραυματισμένος ελαφριά στο αυτί. Ο Τραμπ αποχώρησε με αίματα από στη σκηνή, δείχνοντας ωστόσο να είναι καλά.

Φίλος του Τραμπ που βρισκόταν στην περίμετρο δήλωσε πως καθόντουσαν με φίλους στην περίμετρο της εκδήλωσης και άκουγαν τον Τραμπ και μετά από 5 έως 7 λεπτά στην ομιλία του πρώην προέδρου, δήλωσε πως παρατήρησαν έναν ύποπτο να σκαρφαλώνει σε μια οροφή με ένα τυφέκιο.

Ειδοποίησαν τις αρχές πως βρίσκεται στην οροφή ένας άνδρας με όπλο και ενημέρωσε πως οι άνδρες της μυστικής υπηρεσίας τον πυροβόλησαν με δικό τους όπλο με τηλεφακό. Ο μάρτυρας ανέφερε πως οι μυστικές υπηρεσίες του «ανατίναξαν στο κεφάλι», έκφραση που συνάδει με σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή, οι οποίες δημιουργούν μεγάλη οπή τραύματος εξόδου. Στην μέχρι τώρα ενημέρωση γνωρίζουμε πως υπάρχουν δύο νεκροί, εκ των οποίων ο ένας ο δράστης.

this BBC interview with a guy outside the security perimeter who claims he saw the shooter before he fired is absolutely wild pic.twitter.com/vJpKZTxSAe

— Warren Sharp (@SharpFootball) July 13, 2024