Η πτήση Garuda-1105, με προορισμό τη Μεδίνα της Σαουδικής Αραβίας, επέστρεψε στο αεροδρόμιο απ’ όπου είχε απογειωθεί στις 17.15 τοπική ώρα (12.15 ώρα Ελλάδας). Όλοι οι επιβάτες είναι σώοι. «Ο κυβερνήτης έλαβε αυτήν την απόφαση αμέσως μετά την απογείωση, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν αφού παρατηρήθηκαν σπίθες σε έναν από τους κινητήρες» ανέφερε ο Ιρφάν Σετιαπούτρα, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, στην ανακοίνωσή του.

Eyes on the No.4 engine exhaust and pylon area! Post landing Visuals of the Garuda Indonesia Boeing 747-412 aircraft (ER-BOS), that experienced engine fire while taking-off from Makassar’s Sultan Hasanuddin airport (UPG) earlier today (15 May).

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 450 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος. Μεταξύ αυτών ήταν πολλοί πιστοί που πήγαιναν στη Σαουδική Αραβία για το χατζ, το μουσουλμανικό πολυήμερο προσκύνημα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία και θα αναχωρήσουν αργότερα σήμερα με άλλη πτήση, πρόσθεσε ο Ιρφάν.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ο κινητήρας του αεροσκάφους να παίρνει φωτιά τη στιγμή της απογείωσης.

Terra Avia on ops for Garuda Indonesia Boeing 747-400 (ER-BOS, built 2001) experienced a brief engine fire during take-off rotation from runway 21 at Makassar-Intl Airport(WAAA), Indonesia. The pilots of flight #GA1105 to Madinah continued the climb-out, entered a holding pattern… pic.twitter.com/6zAjxQunRe

— JACDEC (@JacdecNew) May 15, 2024