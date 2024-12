Η απερίσκεπτη δολοφονία του διευθύνοντα συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον, έχει προκαλέσει κύμα κατακραυγής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά της εταιρείας του και της βιομηχανίας ασφαλίσεων υγείας των ΗΠΑ, η οποία λειτουργεί ως φύλακας της εθνικής υγειονομικής περίθαλψης αξίας 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

“Η προσπάθεια να καταθέσεις αίτηση αποζημίωσης στην UnitedHealthcare, μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας, είναι μια ‘ταπεινωτική και φρικτή διαδικασία,’ έγραψε ένας σχολιαστής. ‘Μαντεύω ότι αυτός (ο δολοφόνος) μπορεί να είναι ένας δυσαρεστημένος ασφαλισμένος.'”

Ένας άλλος χρήστης έγραψε: “Οι διευθύνοντες σύμβουλοι βγάζουν χρυσάφι, ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ την περίθαλψη. Λυπάμαι για την οικογένειά του, αλλά δεν εκπλήσσομαι.”

Αν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι συχνά γεμάτα μίσος και εκφράσεις ικανοποίησης μετά από μία δολοφονία υψηλού προφίλ, και έχουν υπάρξει περιπτώσεις βίας κατά ανθρώπων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη στο παρελθόν, η αντίδραση αυτή τη φορά φαίνεται να είναι διαφορετική, είπαν οι ειδικοί.

«Το σύστημα είναι στημένο σε βάρος των Αμερικανών που χρειάζονται περίθαλψη, των ανθρώπων που έχουν ασφάλιση υγείας, και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ρόλο που παίζει η Wall Street στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης».

Η δολοφονία στο Μανχάταν όπως αναφέρει το usatoday, προκάλεσε μία έκρηξη δημόσιας οργής για μια βιομηχανία που το κοινό συχνά γνωρίζει μόνο μέσω των απρόσωπων καθυστερήσεων και απορρίψεων σε αναγκαία ιατρική περίθαλψη, δήλωσε ο Γουέντελ Πότερ, πρώην στέλεχος της CIGNA, ο οποίος έγινε πληροφοριοδότης κατά της βιομηχανίας ασφάλισης υγείας.

“Ακούν από χρόνια τώρα από ανθρώπους που είναι τόσο απογοητευμένοι λόγω των απορρίψεων ή των καθυστερήσεων στην περίθαλψη, και αυτή ήταν μια ευκαιρία για τον κόσμο να εκτονώσει την οργή του και να την εκφράσει κατά κάποιου που μόλις έγινε γνωστός σε αυτούς,” είπε ο Πότερ.

«Δυστυχώς, είναι λάθος αγανάκτηση», συνέχισε. «Το σύστημα είναι στημένο εναντίον των Αμερικανών που χρειάζονται περίθαλψη, εναντίον των ανθρώπων που έχουν ασφάλιση υγείας, και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ρόλο που παίζει η Wall Street στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.»

Ο θάνατος του Τόμσον προκάλεσε επίσης ένα ξέσπασμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τους ασφαλιστικούς φορείς υγείας, παράπονα για τις απορριφθείσες απαιτήσεις και για την αντιληπτή απληστία του κλάδου.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να εργάζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη που σκότωσε τον Τόμσον, καθώς και για τον προσδιορισμό του κινήτρου.

Οι αξιωματούχοι βρήκαν τρεις κάλυκες από σφαίρες που έγραφαν τις λέξεις «deny», «defend» και «depose», ανέφεραν πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία. Οι λέξεις παραπέμπουν στον τίτλο ενός βιβλίου που ασκεί κριτική στην ασφαλιστική βιομηχανία και δημοσιεύθηκε το 2010: «Delay Deny Defend: Why Insurance Companies Don’t Pay Claims and What You Can Do About It».

Πριν τεθεί σε ισχύ την περασμένη δεκαετία ο νόμος περί προσιτής περίθαλψης που υπέγραψε ο πρόεδρος Ομπάμα, οι ασφαλιστές υγείας συχνά αρνούνταν ή περιόριζαν την κάλυψη με βάση το ιατρικό ιστορικό ενός ατόμου και ακύρωναν αναδρομικά τα προγράμματα όταν ένα άτομο αρρώσταινε από μια δαπανηρή ασθένεια όπως ο καρκίνος.

Τέτοιες «ακυρώσεις» δεν επιτρέπονται τώρα, εκτός εάν ένα άτομο διαπράττει απάτη ή παραποιεί σκόπιμα τα γεγονότα.

Ο νόμος για την υγεία του 2010 επέβαλε στους ασφαλιστές να δαπανούν τουλάχιστον το 80% έως 85% των ασφαλίστρων για ιατρική περίθαλψη ή να επιστρέφουν στους πελάτες τους έκπτωση όταν δεν πληρούν αυτά τα όρια.

Ωστόσο, παραμένουν άλλες απογοητεύσεις των καταναλωτών. Η άρνηση αιτήσεων και η δυσκολία να βρουν κάποιον πάροχο εντός του δικτύου είναι μερικά από τα πιο κοινά προβλήματα που αναφέρουν οι Αμερικανοί που λένε ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση της ασφάλισης υγείας τους, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του 2023 από την KFF, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό πολιτικής υγειονομικής περίθαλψης.

Τα προβλήματα με την ασφάλιση υγείας μπορεί να είναι περίπλοκα και δύσκολα, γεγονός που οδηγεί τους ανθρώπους να αναβάλλουν τη λήψη περίθαλψης και «μπορεί να έχει πολύ μακροπρόθεσμες και επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία», είπε η Άσλεϊ Κίρτσινγκερ, διευθύντρια μεθοδολογίας δημοσκοπήσεων στην KFF. «Ξέρουμε ότι προκαλεί πολύ άγχος στους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Άλλοι λένε ότι ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας είναι συνάρτηση του σχεδιασμού του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Οι ασφαλιστές κατηγορούνται για πολλά πράγματα που στην πραγματικότητα αποφασίζονται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Λόρεν Άντλερ, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Υγείας στο Ινστιτούτο Brookings.

«Ο τρόπος με τον οποίο οι ΗΠΑ δημιούργησαν το σύστημα υγείας, ορίζει τους ασφαλιστές να λαμβάνουν τις αντιδημοφιλείς αποφάσεις σχετικά με την άρνηση κάποιας περίθαλψης, την προηγούμενη έγκριση και την προσπάθεια ελέγχου του κόστους».

Δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare – Σοκάρει το βίντεο της επίθεσης

Ο CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς σε αυτό που φαίνεται να ήταν μια στοχευμένη δολοφονία την Τετάρτη έξω από το ξενοδοχείο Hilton στο Midtown Μανχάταν, σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο 50χρονος CEO πυροβολήθηκε μία φορά στην πλάτη και μία φορά στο πόδι. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Mount Sinai West, αλλά δεν κατάφερε να επιβιώσει από τα τραύματά του.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έχει αναλάβει μια συντονισμένη επιχείρηση για την εξιχνίαση του εγκλήματος, εξετάζοντας κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσει τον ύποπτο και αναλύοντας το τηλέφωνο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του θύματος για να διαπιστώσουν αν είχε δεχτεί προσωπικές απειλές.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον ήταν «στοχευμένη επίθεση».

«Θέλω να είμαι σαφής, προς το παρόν, κάθε ένδειξη δείχνει ότι επρόκειτο για μια προμελετημένη, σχεδιασμένη και στοχευμένη επίθεση», δήλωσε η επικεφαλής της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Jessica Tisch, σε συνέντευξη Τύπου.

«Το κίνητρο αυτής της δολοφονίας παραμένει άγνωστο, αλλά με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι το θύμα ήταν συγκεκριμένα στοχευμένο. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε τον λόγο», πρόσθεσε ο επικεφαλής του Τμήματος Εγκληματολογίας της ΝΥPD, Joseph Kenny.

Εκπρόσωπος της UnitedHealthcare δήλωσε στο CBS News ότι η επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου επενδυτών της εταιρείας. Το συνέδριο ήταν προγραμματισμένο να μεταδοθεί ζωντανά από μια αίθουσα του ξενοδοχείου ξεκινώντας στις 8 το πρωί, αλλά ακυρώθηκε μετά την επίθεση.

«Αυτό δεν φαίνεται να είναι πράξη τυχαίας βίας», δήλωσε ο δήμαρχος Eric Adams.

Η κυβερνήτης Kathy Hochul χαρακτήρισε την επίθεση «αρρωστημένη» και δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στην Αστυνομία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης να βοηθήσει την NYPD στην έρευνα.

«Η καρδιά μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του κ. Thompson και είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι ο δράστης θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη», δήλωσε η Hochul.