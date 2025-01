Μέχρι σήμερα, πατέρας και γιος θεωρούνταν ζωντανοί από τις ισραηλινές αρχές.

Οι σοροί τους βρέθηκαν σε μια σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια αλ Ζαγιάντα μετά τον εντοπισμό των σορών του Γιούσεφ και του Χάμζα, που απήχθησαν από τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, και οι σοροί τους επεστράφησαν χάρη σε μια ηρωική επιχείρηση των γενναίων στρατιωτών μας», τόνισε με ανάρτηση στο Χ ο Κατς.

Yesterday, the IDF and ISA located and recovered the body of the hostage Youssef Ziyadne from an underground tunnel in the area of Rafah in Gaza, and returned his body to Israel.

Youssef, 53, was the father of 19 children and lived in Rahat. Youssef was abducted on Oct. 7, 2023… pic.twitter.com/0WK6kl80Ks

— Israel Defense Forces (@IDF) January 8, 2025