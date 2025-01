Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες γίνεται λόγος για αρκετά θύματα.

Το περιστατικό έγινε στην οδό Μπέρμπον, στις 03:15 τα ξημερώματα, τοπική ώρα (11:45 Ελλάδος).

Παράλληλα, σύμφωνα με τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, υπάρχουν «τουλάχιστον 10 νεκροί και 26 τραυματίες», πληροφορίες τις οποίες επικαλείται από αστυνομικές πηγές.

Per NOPD: At least one fatality and multiple casualties after driver plowed into a group of people on Bourbon Street. More in minutes on @WGNOtv pic.twitter.com/wGO25QhSij

— LBJ (@lbjnola) January 1, 2025