Μαρτυρίες που κοινοποιήθηκαν στο CBS αναφέρουν ότι, μετά την πρόσκρουση με το πλήθος, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να άρχισε να πυροβολεί, προκαλώντας ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη αυτές τις λεπτομέρειες. Βίντεο από τη σκηνή δείχνουν αρκετά τραυματισμένα άτομα να λαμβάνουν βοήθεια από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό επισκίασε τις γιορτές της Πρωτοχρονιάς σε μία από τις πιο ζωντανές και επισκέψιμες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αρχές έχουν καλέσει το κοινό να παραμείνει μακριά από την περιοχή καθώς εργάζονται για την εξασφάλιση του χώρου και τη συλλογή πληροφοριών.

Η πόλη της Νέας Ορλεάνης επιβεβαιώνει 10 θύματα και 30 τραυματίες μετά από ένα αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος στην Bourbon Street.

Η δήλωση από το NOLA Ready:

«Η 8η Περιφέρεια εργάζεται αυτή τη στιγμή σε ένα περιστατικό μαζικής απώλειας ζωών που περιλαμβάνει ένα όχημα που έπεσε πάνω σε μεγάλο πλήθος στις οδούς Canal και Bourbon.

Υπάρχουν 30 τραυματίες που μεταφέρθηκαν από τη NOEMS και 10 θύματα.

Οι συνεργάτες της δημόσιας ασφάλειας ανταποκρίνονται στη σκηνή.

Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις καθώς λαμβάνονται νέα στοιχεία».

Δέκα ή περισσότερα άτομα ενδέχεται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο περιστατικό, σύμφωνα με αναφορές στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, αν και η Αστυνομία της Νέας Ορλεάνης δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα τον αριθμό των θυμάτων ή των τραυματιών.

BREAKING: At least 10 people killed after driver in pickup truck plows into crowd in New Orleans, followed by gunfire – WGNO pic.twitter.com/8OOqnhFLS6 — BNO News (@BNONews) January 1, 2025



Το περιστατικό σημειώθηκε στη δημοφιλή τουριστική περιοχή Bourbon Street, που ήταν γεμάτη κόσμο τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Μάρτυρες είπαν στη δημοσιογράφο του CBS News, Kati Weis, ότι ένα φορτηγό έπεσε σε πλήθος στην οδό Bourbon με μεγάλη ταχύτητα και στη συνέχεια ο οδηγός βγήκε έξω και άρχισε να πυροβολεί με όπλο, με την αστυνομία να ανταποδίδει τα πυρά.

BREAKING: As many as 10 dead, others injured after pickup truck driver crashed his vehicle into crowd of people in French Quarter of New Orleans, Louisiana pic.twitter.com/NqJSP7gXXG — I.E.N. (@BreakingIEN) January 1, 2025

Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων στη Λουιζιάνα, τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Γύρω στις 3:15 π.μ. στη Νέα Ορλεάνη, το όχημα, που περιγράφηκε ως SUV, έπεσε πάνω σε πεζούς στη διασταύρωση των οδών Bourbon και Iberville, σύμφωνα με το WGNO.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν κληθεί στο σημείο, σύμφωνα με την αναφορά του WGNO, και η Bourbon Street έχει κλείσει.

Σύμφωνα με αναφορά του CBS News, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι ένα αυτοκίνητο ενδέχεται να έπεσε πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων. Οι τραυματισμοί είναι άγνωστοι, αλλά υπάρχουν αναφορές για θύματα».

BREAKING: 10 people killed in New Years Eve car ramming attack on Bourbon Street in New Orleans pic.twitter.com/3z5expygmX — News Rated (@NewsRated) January 1, 2025

