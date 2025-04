«Η εισαγγελία της Βρετανικής Κολομβίας απήγγειλε κατηγορίες στον Κάι-Τζι Άνταμ Λο, 30 ετών, για οκτώ φόνους», εξήγησε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας πως αναμένεται να του απαγγελθούν κι άλλες κατηγορίες.

Ο νεαρός, ο οποίος συνελήφθη αφού έριξε SUV πάνω σε πλήθος το βράδυ του Σαββάτου, έπασχε από προβλήματα ψυχικής υγείας, ανέφερε νωρίτερα χθες αξιωματικός της αστυνομίας του Βανκούβερ, ο Στιβ Ράι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ, την ώρα που η φιλιππινέζικη κοινότητα τιμούσε την Ημέρα του Λάπου Λάπου, έναν ήρωα του αγώνα κατά της αποικιοκρατίας τον 16ο αιώνα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Κεν Σιμ στο X.

“Είναι η πιο μαύρη μέρη στην ιστορία της πόλης μας”

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας με ιστορικό θεμάτων ψυχικής υγείας έπεσε με αυτοκίνητο SUV πάνω στο πλήθος που μετείχε σε φεστιβάλ δρόμου της φιλιππινέζικης κοινότητας χθες, Σάββατο, στο Βανκούβερ, στον δυτικό Καναδά, δήλωσε σήμερα η αστυνομία.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 30χρονο από το Βανκούβερ στο σημείο του συμβάντος το απόγευμα του Σαββάτου, λέγοντας ότι έχει “σημαντικό ιστορικό” εποικονωνίας με τις αρχές σχετικά με την ψυχική υγεία. Είπε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν τρομοκρατική ενέργεια.

“Είναι η πιο μαύρη μέρη στην ιστορία της πόλης μας”, δήλωσε ο προσωρινός αστυνομικός διευθυντής του Βανκούβερ Στιβ Ράι στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου σήμερα.

Είπε πως δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι από τους οποίους σοβαρά, και προειδοποίησε πως ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί συμμετέχουν στην έρευνα καθώς τοπικοί αξιωματούχοι εργάζονται με τις επαρχιακές και ομοσπονδιακές αρχές παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες. Συλλυπητήρια και μηνύματα υποστήριξης έρχονται από όλο τον κόσμο.

Η επίθεση σημειώθηκε δύο ημέρες πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές που διεξάγονται τη Δευτέρα στον Καναδά. Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ επανέλαβε την προεκλογική εκστρατεία του αφού έκανε δήλωση εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στη φιλιππινέζικη κοινότητα της χώρας.

“Χθες βράδυ, οικογένειες έχασαν μια αδελφή, έναν αδελφό, μια μητέρα, έναν πατέρα, έναν γιο, μια κόρη. Αυτές οι οικογένειες ζουν τον εφιάλτη κάθε οικογένειας”, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Χάμιλτον του Οντάριο.

“Συμμετέχω μαζί με όλους τους Καναδούς στο πένθος μαζί σας. Ξέρω ότι οι Καναδοί είναι μαζί σας”, είπε.

Δώδεκα και πλέον ώρες μετά το συμβάν, η αστυνομία εξακολουθεί να μην έχει το κίνητρο για την επίθεση στο φεστιβάλ, που πραγματοποιήθηκε χωρίς ειδική αστυνομική παρουσία ή εμπόδια για βαρέα οχήματα.

“Δεν υπήρχαν γνωστές απειλές για την εκδήλωση ή για τη φιλιππινέζικη κοινότητα”, είπε ο Ράι.

Τον ύποπτο κυνήγησαν αρχικά και έπιασαν άνθρωποι που μετείχαν στο φεστιβάλ μέχρι να φθάσει η αστυνομία. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία, ανέφερε η αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 τοπική ώρα του Σαββάτου (06:00 ώρα Ελλάδος σήμερα) στην συνοικία Σάνσετ του Βανκούβερ, μια περιοχή γνωστή για τον μεγάλο ασιατικό πληθυσμό της, όπου διεξαγόταν το Lapu-Lapu Day Block Party, μια γιορτή προς τιμήν ενός εθνικού ήρωα των Φιλιππίνων.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο CTV News ότι είδε ένα μαύρο όχημα να κινείται στην περιοχή του φεστιβάλ ακριβώς πριν πέσει πάνω στο πλήθος. Φωτογραφία που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει ένα μαύρο Audi SUV με στραπατσαρισμένα κα τα δύο φτερά και το καπό ανοικτό προς το παρμπρίζ του αυτοκινήτου.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φέρντιναντ Μάρκος Τζούνιορ δήλωσε “συγκλονισμένος απο το τρομερό συμβάν” και εξέφρασε τα “βαθύτερα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και στην ισχυρή και ακμάζουσα φιλιππινέζικη κοινότητα στον Καναδά”.

“Οι ζωές που χάθηκαν δεν θα ξεχαστούν”, ανέφερε σε μια δήλωση.

Αν και οι επιθέσεις με πολλές απώλειες είναι πολύ λιγότερο συχνές στον Καναδά σε σχέση με τις ΗΠΑ, τέτοια περιστατικά σημειώνονται κάπως τακτικά βόρεια των συνόρων.

Τουλάχιστον δύο από αυτές τις επιθέσεις είχαν γίνει με αυτοκίνητα. Το 2021, ένας άνδρας σκότωσε τέσσερα μέλη μιας οικογένειας μουσουλμάνων πέφτοντας πάνω τους με ένα ημιφορτηγό. Το 2018, ένα άνδρας που οδηγούσε ενοικιαζόμενο βαν έπεσε πάνω στο πλήθος την ώρα του μεσημεριανού γεύματος στο Τορόντο, σκοτώνοντας δέκα ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 15 σε έναν πεζόδρομο γεμάτο κόσμο.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τα πτώματα στο πεζοδρόμιο δίπλα από μια σειρά πολύχρωμα φορτηγά τροφίμων καθώς άλλοι τους φροντίζουν σε έναν δρόμο με διάσπαρτα συντρίμμια μεταξύ των οποίων κάτι που μοιάζει να είναι ένα μοτοποδήλατο.

Η Filipino BC, μία επαρχιακή ομάδα για την υποστήριξη της κοινότητας, ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι ο κόσμος θα πρέπει να αποφύγει να βλέπει και να μοιράζεται στο διαδίκτυο φωτογραφίες της επίθεσης.

Ο Τζάγκμιτ Σινγκ, ηγέτης του Κόμματος Νέα Δημοκρατία του Καναδά, ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, αλλά έφυγε μερικά λεπτά προτού να φθάσει το όχημα, είπε στους δημοσιογράφους.

“Δεν ξέρουμε τα κίνητρα, δεν ξέρουμε καμία λεπτομέρεια, αλλά τελικά είναι κάτι που έθεσε στο στόχαστρο τη φιλιππινέζικη κοινότητα”, είπε.

“Ήμουν εκεί, φαντάστηκα μόνο τα πρόσωπα των παιδιών που είχα δει να γελάνε και να χορεύουν. Είναι φρικιαστικό”, είπε.

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, που δεν θέλησε να πει το όνομά του, είπε πως είδε περίπου 15 ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος αφότου το SUV έπεσε πάνω στο πλήθος. Είπε πως ο οδηγός προσπάθησε να τρέξει αλλά άλλοι συμμετέχοντες τον κυνήγησαν και τον ακινητοποίησαν πάνω σε έναν φράχτη για περίπου δέκα λεπτά μέχρι να φθάσει η αστυνομία.

Η Ημέρα του Λάπου Λάπου γιορτάζεται ιδιαίτερα στις κεντρικές Φιλιππίνες τιμώντας τον ιθαγενή ηγέτη Λάπου Λάπου, ο οποίος οδήγησε τους άνδρες του στη νίκη επί του Πορτογάλου εξερευνητή Φερδινάνδου Μαγγελάνου στη μάχη του Μακτάν το 1521.

Η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας όρισε επίσημα την 27η Απριλίου ως Ημέρα του Λάπου Λάπου το 2023, αναγνωρίζοντας την πολιτισμική συμβολή της Φιλιπινοκαναδέζικης κοινότητας, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες μεταναστών στην επαρχία.

Ο βασιλιάς Κάρολος, ο αρχηγός του κράτους του Καναδά, ανέφερε σε μια δήλωση: “Η σύζυγός μου και εγώ εκφράζουμε βαθια λύπη για την τρομερή επίθεση και τραγική απώλεια ζωών στο Βανκούβερ, που έλαβε χώρα καθώς η φιλιππινέζικη κοινότητα γιόρταζε ένα από τα ξεχωριστά φεστιβάλ της”.

Ο κύριος πόλος έλξης του φεστιβάλ στο Βανκούβερ είναι ένα πάρτι δρόμου με φιλιππινέζικο φαγητό και παραδόσεις, ζωντανές παραστάσεις και πολιτιστικές παρουσιάσεις.

“Δεν κατάφερα να δω τον οδηγό, άκουσα μόνο τον ήχο της μηχανής που γκαζώνει”, δήλωσε ο Γιόσεμπ Βάρντεχ, συνιδιοκτήτης του φορτηγού τροφίμων Bau Buns, σε συνέντευξη στο Postmedia.

“Βγήκα από το φορτηγό μου, κοίταξα κάτω στον δρόμο και ήταν παντού πτώματα”, δήλωσε ο Βάρντεχ με τη φωνή του να σπάει από τη συγκίνηση. “Διέτρεξε το τετράγωνο, έπεσε κατευθείαν στη μέση”.