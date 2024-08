Το γεγονός ότι μία άλλη θαλαμηγός, που ήταν αγκυροβολημένη κοντά στο superyacht λίγο στα ανοιχτά της Σικελίας δεν έπαθε τίποτα από την καταιγίδα προκαλεί ακόμα περισσότερα ερωτήματα. Σύμφωνα με το BBC, τέσσερις Βρετανοί επιθεωρητές της Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν φτάσει στη Σικελία, προκειμένου να διεξάγουν μια προκαταρκτική αξιολόγηση για τις συνθήκες της βύθισης.

Η ομάδα των Βρετανών ειδικών συνεργάζεται στενά με τις ιταλικές Αρχές, που από τη μεριά τους είναι αποφασισμένες να ανακαλύψουν τα αίτια της ταχύτατης βύθισης του Bayesian, αν και φυσικά προτεραιότητα έχει αυτή τη στιγμή ο εντοπισμός όλων των αγνοουμένων.

Ειδικοί μιλούν στο Eleftherostypos.gr και προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις για πως η πολυτελής θαλαμηγός εξαφανίστηκε στον βυθό μέσα σε λίγα λεπτά. Όπως επισημαίνουν τα αίτια της ταχύτατης βύθισης του Bayesian είναι πολύ πιθανό να βρίσκονται στην καρίνα του σκάφους.

Ένα τέτοιο σκάφος, λένε οι ειδικοί, έχει μια καρίνα περίπου 3,5 μέτρα όταν είναι κλειστή και χρησιμοποιεί τις μηχανές του. Όταν όμως θέλει να ταξιδέψει με τα πανιά, το σκάφος ανοίγει την καρίνα του, που μπορεί να φτάσει 9 μέτρα, κάτι που ίσως δεν συνέβη στην συγκεκριμένη περίπτωση.

«Ο καπετάνιος του σκάφους ενδεχομένως να αγνόησε τις προειδοποιήσεις για τον καιρό και να προχώρησε με την καρίνα κλειστή. Αυτό μπορεί να δημιούργησε αστάθεια στο σκάφος το οποίο έχει κατάρτι 75 μέτρων, το υψηλότερο στον κόσμο, όταν το χτύπησε κάποιο κύμα ή μια πολύ δυνατή ριπή ανέμου» επισημαίνουν οι ειδικοί στο Eleftherostypos.gr.

«Ενώ τα γιοτ είναι γενικά πιο δύσκολο να ανατραπούν σε σχέση με άλλα σκάφη, αυτό μπορεί να συμβεί όταν το σκάφος χτυπηθεί από άνεμο ή κύματα με αρκετή δύναμη για να σπρώξουν το κατάρτι παράλληλα με το νερό. Η πιο επικίνδυνη κατάσταση είναι όταν το κατάρτι βυθιστεί κάτω από την επιφάνεια του νερού» καταλήγουν οι ειδικοί.

Και εδώ έρχεται ο κομβικός ρόλος της ανοιχτής καρίνας η οποία είναι η υποβρύχια δομή του σκάφους που εκτείνεται κάτω από την ίσαλο γραμμή. Εξυπηρετεί δύο κύριους σκοπούς: α) την εξουδετέρωση της δύναμης του ανέμου και των κυμάτων για την αποτροπή της ανατροπής του σκάφους και β) την παροχή πλευρικής αντίστασης για να βοηθήσει το σκάφος να πλέει αντίθετα με τον άνεμο. Οταν είναι κλειστή σε συνθήκες ακραίας κακοκαιρίας το γιοτ γίνεται περισσότερο ευάλωτο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το κύμα που χτύπησε το Bayesian φαίνεται να ήταν ένας υδροστρόβιλος που προκλήθηκε από μια από τις πολλές καταιγίδες που σάρωσαν την Ιταλία τις τελευταίες ημέρες, με πλημμύρες και κατολισθήσεις να προκαλούν σοβαρές ζημιές στα βόρεια της χώρας μετά από εβδομάδες καύσωνα. Από τη στιγμή που το κατάρτι εντοπίστηκε άθικτο στο βυθό η θεωρία του λάθους με την καρίνα αποκτά περισσότερες πιθανότητες και αυτό θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν οι δύτες που ερευνούν το ναυάγιο.

Το σενάριο με τα φινιστρίνια

Από εκεί και πέρα σε μία λεπτομερέστατη καταγραφή του συμβάντος από το εξειδικευμένο κανάλια στο you tube

eSysman SuperYachts παρουσιάζεται και ως μια πιθανή αιτία και η παράλειψη του πληρώματος να κλείσει τα φινιστρίνια. Σύμφωνα με ειδικούς ο χρόνος που μεσολάβησε από τη στιγμή που το 56 μέτρων ιστιοφόρο χτυπήθηκε από ξαφνική και πολύ ισχυρή καταιγίδα μέχρι την πλήρη βύθισή του ήταν πολύ σύντομος. Μάλιστα το στοιχείο αυτό οδήγησε τις ιταλικές αρχές στο να εξετάζουν το σενάριο τα φινιστρίνια του σκάφους να είχαν μείνει ανοιχτά.

Ο Sam Jefferson, εκδότης του περιοδικού «Sailing Today», δήλωσε επίσης ότι πιστεύει ότι οι ανοιχτές καταπακτές, φινιστρίνια και πόρτες θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στην ταχεία βύθιση του superyacht. .

Ο Andrea Ratti, καθηγητής ναυτικού σχεδιασμού στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, δήλωσε ότι ένα σκάφος στο μέγεθος του Bayesian θα βυθιζόταν τόσο γρήγορα μόνο αν έπαιρνε τεράστια ποσότητα νερού. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Θα έλεγα ότι το σκάφος χτυπήθηκε πολύ δυνατά από τον άνεμο, έγειρε στο πλάι και φαντάζομαι ότι επειδή όλες οι πόρτες, φινιστρίνια, καταπακτές ήταν ορθάνοιχτα λόγω της ζέστης, γέμισε με νερό πολύ γρήγορα και βυθίστηκε»

Η θερμοκρασία, εκείνη την βραδυά στην περιοχή κυμαινόταν γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ο Luca Mercali, πρόεδρος της Ιταλικής Μετεωρολογικής Εταιρείας, δήλωσε ότι το πλήρωμα λόγω της καταιγίδας, θα έπρεπε να είχε βεβαιωθεί ότι όλοι οι επισκέπτες ήταν ξύπνιοι και με σωσίβια .

Ο Gavin Prichard, πρώην ερευνητής του Βρετανικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Αυχημάτων (MAIB), δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph ότι «η MAIB θα θελήσει να εξετάσει το σκάφος χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα αλλά και δύτες για να δει ποιες ήταν οι θέσεις των στεγανών θυρών, των καταπακτών και των παραθύρων» και πρόσθεσε πως «ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο παρόμοιο περιστατικό με αυτό στα ναυτικά χρονικά».

Το Bayesian είναι ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος συνολικού μήκους 55,9 μέτρων που κατασκευάστηκε από την ιταλική Perini Navi το 2008 και επισκευάστηκε για τελευταία φορά το 2020. Το σούπερ γιοτ έχει πλάτος 11,51 μέτρα και κατάρτι 75 μέτρων, το υψηλότερο στον κόσμο. Στην παγκόσμια κατάταξη των μεγαλύτερων σκαφών αναψυχής, το Bayesian βρίσκεται στον αριθμό 677. Είναι το 17ο μεγαλύτερο σκάφος που κατασκευάστηκε από την Perini Navi.

Άλλα δύο πτώματα βρέθηκαν από Ιταλούς διασώστες μέσα στη θαλαμηγό Bayesian που βυθίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα ανοιχτά του Παλέρμο στην Σικελία, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στις έρευνες.

Ανάμεσα στις τέσσερις σορούς που ανασύρθηκαν σήμερα από το πολυτελές γιοτ είναι και αυτό του μεγιστάνα της τεχνολογίας Μάικ Λιντς και της κόρης του, της Χάνα Λιντς, σύμφωνα με το Reuters.

Στο σκάφος, που ανήκει στη σύζυγο του Βρετανού επιχειρηματία τεχνολογίας Μάικ Λιντς, επέβαιναν 22 επιβάτες και το πλήρωμα, ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Porticello, κοντά στο Παλέρμο, όταν ανατράπηκε κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας τη Δευτέρα.

