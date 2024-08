Ο ίδιος σύμφωνα με την Daily Mail δήλωσε στους Financial Times: «Το βασανιστήριο διήρκεσε 16 λεπτά. Βυθίστηκε, όχι σε ένα λεπτό, όπως είπαν κάποιοι επιστήμονες. Βυθίστηκε σε 16 λεπτά. Μπορείτε να το δείτε από τους χάρτες, από τον χάρτη εντοπισμού του AIS (Automatic Identification System)».

Τα δεδομένα AIS από τον ιστότοπο Marine Traffic που αναλύθηκαν από τη Daily Mail επαληθεύουν τους χρόνους του Costantino, αν και προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί ο απολογισμός του για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο χάρτης δείχνει επίσης ένα δεύτερο σκάφος, το Sir Robert Baden Powell, να ακολουθεί παρόμοια πορεία με το ιστιοφόρο Bayesian την ίδια στιγμή. Το σκάφος παρέμεινε εν πλω κατά τη διάρκεια της καταιγίδας και συνέχισε να βοηθά στη διάσωση επιζώντων.

Ο καπετάνιος του, ένας Ολλανδός ναυτικός ονόματι Karst Börner, δήλωσε σε ιταλικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα: «Η πρόγνωση του καιρού περιελάμβανε καταιγίδες και αυτό μπορεί μερικές φορές να είναι παράξενο στη Μεσόγειο. Ήμασταν κάπως προετοιμασμένοι γι’ αυτό». Είπε ότι η καταιγίδα ήταν «πολύ ισχυρή και έντονη» και πρόσθεσε: «Δυσκολευτήκαμε να κρατήσουμε το πλοίο στη θέση του, χρησιμοποιώντας τη μηχανή και την άγκυρα. Το σκάφος ήταν πίσω μας. Κοιτάζαμε κάθε τόσο για να δούμε πού βρίσκονταν. Κάποια στιγμή, εξαφανίστηκε».

«Βροχή» είναι τα ερωτήματα για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την ναυτική τραγωδία με τους επτά νεκρούς αλλά, όπως φαίνεται, είναι δύσκολο να απαντηθούν. Όλοι προσπαθούν να εξηγήσουν τι έφταιξε. Τα γεγονότα έχουν μπερδέψει τους νηογνώμονες, καθώς έχουν να κάνουν με ένα σκαρί, που θεωρείται θαύμα της ναυσιπλοΐας σε επίπεδο ασφάλειας.

