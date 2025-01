Το φορτηγό πλοίο Silver Dania συνελήφθη έπειτα από αίτημα των αρχών της Λετονίας και με τη συνδρομή της ακτοφυλακής της Νορβηγίας, ανέφερε η αστυνομία στην πόλη Τρόμσο της βόρειας Νορβηγίας.

«Υπάρχουν υποψίες πως το πλοίο ενεπλάκη στην πρόκληση σοβαρών ζημιών σε καλώδιο οπτικών ινών στη Βαλτική Θάλασσα μεταξύ Λετονίας και Σουηδίας», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η αστυνομία.

Η πλοιοκτήτρια του Silver Dania, η ναυτιλιακή εταιρία Silver Sea, αρνήθηκε ότι το πλοίο ενεπλάκη στις ζημιές στο υποβρύχιο καλώδιο οπτικών ινών, μετέδωσε το νορβηγικό δίκτυο TV2.

Η Σουηδία και η Λετονία ξεκίνησαν έρευνα σχετικά με υποψίες για δολιοφθορά την Κυριακή στο καλώδιο που συνδέει τις δύο χώρες και η σουηδική αστυνομία συνέλαβε και επιβιβάστηκε στο φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας Vezhen για το οποίο υπήρχαν υποψίες ότι προκάλεσε τη βλάβη.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, ένα καλώδιο οπτικών ινών που ανήκει στο εθνικό κέντρο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Λετονίας (LVRTC) το οποίο συνδέει το σουηδικό νησί Γκότλαντ με τη λετονική πόλη Βέντσπλις, υπέστη ζημιές.

Το LVRTC είχε πει πως οι προκαταρτικές εκτιμήσεις έδειχναν «εξωτερικούς παράγοντες».

Εκπρόσωπος της νορβηγικής αστυνομίας δήλωσε πως οι συλλήψεις των δύο πλοίων συνδέονται με το ίδιο συμβάν.

«Η υποψία είναι πως κάποιος (στο Silver Dania) έχει κάποια σχέση με το συμβάν με το καλώδιο», δήλωσε από το νομικό τμήμα της αστυνομίας ο δικηγόρος Ρόνι Γέργκενσεν σε συνέντευξη Τύπου. Αρνήθηκε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού έπειτα από μια σειρά συμβάντων σε ενεργειακό καλώδιο, τηλεπικοινωνιακή σύνδεση και αγωγό αερίου αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, και η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ ενίσχυσε πρόσφατα την παρουσία της με φρεγάτες, αεροσκάφη και θαλάσσια drones.

Ο Ματς Λιούνγκβιστ, ο Σουηδός εισαγγελέας που χειρίζεται την έρευνα για δολιοφθορά στη Σουηδία, δήλωσε ότι τώρα έχει μια πιο σαφή εικόνα του τι συνέβη και ότι πιστεύει πως το Vezhen προκάλεσε τη ζημιά στο καλώδιο.

«Η άποψή μας είναι πως το πλοίο που συλλάβαμε είναι εκείνο που προκάλεσε την κοπή του καλωδίου», δήλωσε στο Ρόιτερς.

«Εξετάσαμε το πλοίο που συνελήφθη στη Νορβηγία αλλά για διάφορους λόγους το αποδεσμεύσαμε».

Αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω, επικαλούμενος την εμπιστευτικότητα της έρευνας.

Russian Telegram channels report a fire after a drone attack at an oil refinery in Volgograd region of Russia.

It is the largest producer of petroleum products in Russia’s Southern Federal district. The refinery’s capacity is up to 14,8 million tons.

There are also reports… pic.twitter.com/6hzNGh0Nhm

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 31, 2025