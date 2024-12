Μήνες μετά τις φήμες για διαφωνία στα παρασκήνια στα γυρίσματα της μεταφοράς του μυθιστορήματος της Κολίν Χούβερ, η ηθοποιός, 37 ετών, είπε στη μήνυση που δημοσιεύει το People, ότι μετά την «άσχημη» συμπεριφορά του Μπαλντόνι «πίσω από τις κλειστές πόρτες υπέφερε από θλίψη, φόβο, τραύμα και ακραίο άγχος». (Ο Μπαλντόνι ήταν διευθυντής του It Ends with Us.) Το TMZ ήταν το πρώτο που ανέφερε τη μήνυση.

Η καταγγελία, η οποία αποτελεί πρόδρομο για την κατάθεση αγωγής για διακρίσεις στην Καλιφόρνια, αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση για να εξεταστούν οι υποτιθέμενες ενέργειες του Baldoni και «το εχθρικό περιβάλλον εργασίας που είχε σχεδόν εκτροχιάσει την παραγωγή». Την παρακολούθησαν διάφορες προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου της Λάιβλι, Ράιαν Ρέινολντς.

Μερικά από τα αιτήματα που εξετάστηκαν περιελάμβαναν διασφαλίσεις όπως “όχι πλέον προβολή γυμνών βίντεο ή εικόνων γυναικών … στη Λάιβλι] ή/και στους υπαλλήλους της”, όχι άλλες αναφορές στα γεννητικά όργανα του καστ και του συνεργείου, όχι άλλες έρευνες για το βάρος της ή αναφορές στον νεκρό πατέρα της… “όχι άλλες συζητήσεις με τη [Λάιβλι]…για προσωπικές εμπειρίες με το σεξ».

Σε μια δήλωση που δόθηκε στους Times, η Λάιβλι είπε: «Ελπίζω ότι η νομική μου κίνηση θα βοηθήσει να σταματήσουμε αυτή την απαίσια τακτική αντιποίνων για να βλάψουμε άτομα που μιλούν για ανάρμοστη συμπεριφορά και να βοηθήσουν στην προστασία άλλων που μπορεί να στοχοποιηθούν».

Ο Bryan Freedman, δικηγόρος του Μπαλντόνι, ανέφερε στο PEOPLE ότι το πρόβλημα της Λάιβλι ήταν να «διορθώσει την αρνητική της φήμη». Είπε επίσης ότι οι ισχυρισμοί της είναι «ψευδείς, εξωφρενικές και σκόπιμα κολακευτικές με πρόθεση να πληγωθεί δημόσια».

Ωστόσο, η Λάιβλι ισχυρίζεται ότι ο Μπαλντόνι συμμετείχε, στη συνέχεια, σε μια εκστρατεία «κοινωνικής χειραγώγησης» για να «καταστρέψει» τη φήμη της.

Ο Φρίντμαν ισχυρίστηκε επίσης ότι η Λάιβλι προκάλεσε προβλήματα στα γυρίσματα της ταινίας, η οποία αυτή τη στιγμή συνεχίζεται «απειλώντας να μην εμφανιστεί στα γυρίσματα, απειλώντας να μην προωθήσει την ταινία, οδηγώντας τελικά στον χαμό της κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας».

