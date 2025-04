Από τη φωτιά αναδύεται πυκνός γκρίζος καπνός, σύμφωνα με εικόνες που αναρτήθηκα στο Χ. Η φωτιά φαίνεται να επηρεάζει το κτίριο του κέντρου διαλογής επιλεκτικής συλλογής Paris XVII της Syctom, ενώ ο πυκνός μαύρος καπνός είναι ορατός στην άλλη άκρη της γαλλικής πρωτεύουσας, ακόμη και μέχρι τα προάστια.

Incendie impressionnant actuellement à Paris. Le bâtiment en feu serait le centre de tri de collecte sélective Syctom, situé dans le 17e arrondissement, non loin du parc des Batignolles et du Palais de Justice, entre la porte d’Asnières et la porte de Clichy. pic.twitter.com/67APYW5ET8

— Sarah (@Minuitvingtetun) April 7, 2025