Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ, την ώρα που η φιλιππινέζικη κοινότητα τιμούσε την Ημέρα του Λάπου Λάπου, έναν ήρωα του αγώνα κατά της αποικιοκρατίας τον 16ο αιώνα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Κεν Σιμ στο X.

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There’s videos of the alleged suspect, I won’t be sharing those. pic.twitter.com/9o4HSR7zW1 — Karm Sumal (@KarmSumal) April 27, 2025

Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ο οδηγός ενός μαύρου SUV έπεσε πάνω στο πλήθος το βράδυ του Σαββάτου σε ένα φεστιβάλ δρόμου στο Βανκούβερ για τον εορτασμό της συνεισφοράς της κοινότητας των Φιλιππινέζων του Καναδά, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Το άτομο που έχουμε υπό κράτηση έχει σημαντικό ιστορικό αλληλεπιδράσεων με την αστυνομία και τους επαγγελματίες υγείας που σχετίζονται με την ψυχική υγεία», δήλωσε σε ενημέρωση την Κυριακή. Η αστυνομία με ανάρτησή της (άνω) εξέφρασε τη βεβαιότητα πως δεν ήταν τρομοκρατική επίθεση.

Σε δήλωση που διαβάστηκε το πρωί της Κυριακής, ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανέφερε ότι περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο Ράι δήλωσε ότι «πιστεύεται ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι από αυτούς σοβαρά» και μεταφέρθηκαν σε εννέα νοσοκομεία της περιοχής. Είπε ότι ο αριθμός των νεκρών «μπορεί να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες».

Η κοινότητα των Φιλιππινέζων είναι η τρίτη μεγαλύτερη πολιτιστική ομάδα στο Βανκούβερ . Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, οι περισσότεροι από 174.000 άνθρωποι της κοινότητας αντιπροσωπεύουν το 3,5% του συνολικού πληθυσμού της επαρχίας.