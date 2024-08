Το παραπάνω έγινε γνωστό από την ιταλική ακτοφυλακή τη Δευτέρα (19/8).

Μεταξύ των αγνοουμένων είναι ο Βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας Μάικ Λιντς, ανέφερε ένα πρόσωπο με γνώση της επιχείρησης διάσωσης. Η σύζυγος του Λιντς, Άντζελα Μπακάρις, διασώθηκε, διευκρίνισε μια άλλη πηγή.

Το μήκους 56 μέτρων ιστιοφόρο, το υπό βρετανικής σημαίας Bayesian, βυθίστηκε με 22 επιβαίνοντες λίγο πριν από τα ξημερώματα, έγινε γνωστό σε μια ανακοίνωση από την ακτοφυλακή.

Οι αγνοούμενοι είναι βρετανικής, αμερικανικής και καναδικής υπηκοότητας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μεταξύ των 15 διασωθέντων είναι ένα παιδί ηλικίας 1 έτους.

One person has died and four British nationals are missing after a yacht sank off the coast of Sicily, Italian media has reported.

The 50-metre boat, which is called the “Bayesian”, sank at around 5am in the stretch of sea in front of Porticello in the province… pic.twitter.com/XtIxyVonLE

