Σε ανάρτησή του στο X, πρώην Twitter, το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα του Λας Βέγκας ανέφερε: «Ερευνούμε περιστατικό πυροβολισμών μέσα σε επιχείρηση». «Πρόκειται για ένα γεγονός σε εξέλιξη και ανταποκρίνονται πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή. Σύντομα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Toπικά μέσα αναφέρουν ότι υπάρχουν τρεις νεκροί, από τους πυροβολισμούς.

Metro is investigating a shooting at a business near Downtown Summerlin we just arrived on scene. @KTNV pic.twitter.com/J3shBvPVbr

— Joe Moeller (@joemoeller44) April 8, 2024