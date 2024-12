Η κατοικία βρίσκεται στην αριστοκρατική περιοχή του Κολωνακίου όπως αναφέρει η New York Post μια περιοχή γνωστή για την νεοκλασική της αρχιτεκτονική και την εγγύτητά της με σημαντικά πολιτιστικά σημεία.

Η ίδια η κατοικία συνδυάζει παραδοσιακά ελληνικά αρχιτεκτονικά στοιχεία με μια αισθητική εμπνευσμένη από το Palm Beach της Φλόριντα, εναρμονιζόμενη με την γύρω γειτονιά. Ο σχεδιασμός της περιλαμβάνει κολώνες και συμμετρικές προσόψεις, χαρακτηριστικά της ιστορικής αισθητικής της περιοχής.

Αν και οι δημόσιες πληροφορίες σχετικά με την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του κτιρίου είναι περιορισμένες λόγω θεμάτων ασφαλείας και ιδιωτικότητας, κάποια στοιχεία είναι γνωστά.

Η πισίνα της κατοικίας, για παράδειγμα, έχει χρησιμοποιηθεί για τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου.

Η κατοικία θα αποτελέσει σύντομα το σπίτι της πρώην προσωπικότητας του Fox News, εισαγγελέα και συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά την ανακοίνωση του νεοεκλεγέντος προέδρου ότι την επέλεξε για πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Το εσωτερικό της κατοικίας έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί τόσο ιδιωτικούς χώρους διαμονής όσο και χώρους για επίσημες εκδηλώσεις. Περιλαμβάνει επίσημους χώρους υποδοχής, τραπεζαρίες και αίθουσες συσκέψεων, όλα επιπλωμένα με τρόπο που αντικατοπτρίζει την αμερικανική κουλτούρα ενώ ταυτόχρονα σέβεται τις ελληνικές καλλιτεχνικές παραδόσεις.

