Σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, το αεροπλάνο πιθανόν άλλαξε πορεία, γιατί βρέθηκε εν μέσω επίθεσης με ντρόουν στη νότια Ρωσία. Επέζησαν 29 επιβάτες, που κάθονταν στο πίσω μέρος της ατράκτου, η οποία έμεινε άθικτη.

Πληροφορίες από ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το αεροσκάφος συγκρούστηκε με ένα κοπάδι πουλιών πριν συντριβεί, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Οι επιβαίνοντες ήταν κυρίως υπήκοοι του Αζερμπαϊτζάν, αλλά υπήρχαν και μερικοί επιβάτες από τη Ρωσία, το Καζακστάν και το Κιργιστάν.

Μάλιστα, αναφέρει πως γι΄ αυτό το λόγο είχε κλείσει το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, Μαχατσκαλά, που βρίσκεται στο μονοπάτι της μοιραίας πτήσης και είναι το κοντινότερο στο οποίο θα μπορούσε να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Κάτι που δεν έκανε και αναγκάστηκε να διασχίσει όλη την Κασπία Θάλασσα και να συντριβεί στην άλλη πλευρά της, στο Καζακστάν.

Το Νταγκεστάν – ρωσική δημοκρατία – έχει ιστορικό δράσης αποσχιστικών και τζιχαντιστικών ομάδων. Μάλιστα, τέλη Σεπτεμβρίου είχαν εξαπολύσει επίθεση με ντρόουν κατά της Τσετσενίας λόγω αντιπαλότητας με το καθεστώς του Καντίρωφ.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές τηρούν σιγή ιχθύος και δεν έχουν κάνει σχολιάσει ούτε τα όσα μεταδίδει το Associated Press πως είναι πιθανόν το αεροπλάνο να κατέπεσε λόγω παρεμβολών στο GPS του.

Very interesting: Shrapnel marks on the fuselage of Azerbaijan Airlines plane that crashed in Kazakhstan today. pic.twitter.com/3X5PTIR66E

Το επιβατικό αεροσκάφος Embraer EMBR3.SA που πετούσε από το Αζερμπαϊτζάν προς τη Ρωσία συνετρίβη κοντά στην πόλη Ακτάου στο Καζακστάν την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 άνθρωποι ενώ διασώθηκαν 29 από τους 67 επιβάτες.

Η πτήση J2-8243 της Αζερμπαϊτζάν Airlines πετούσε εκατοντάδες μίλια από την προγραμματισμένη της διαδρομή και συνετρίβη στην απέναντι όχθη της Κασπίας Θάλασσας, όταν προσπάθησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για σύγκρουση με σμήνος πουλιών με τους ειδικούς ωστόσο να θεωρούν αυτή την αιτία απίθανη, σύμφωνα με το Reuters.

BREAKING: Passenger plane crashes near Aktau Airport in Kazakhstan pic.twitter.com/M2DtYe6nZU

Οι εφιαλτικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες του αεροσκάφους των Azerbaijan Airlines που συνετρίβη στο Καζακστάν την Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου, αποτυπώνονται σε συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα social media.

Σε ένα από τα βίντεο, που τραβήχτηκε από μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους, φαίνονται οι επιβάτες λίγο πριν τη συντριβή, με τις μάσκες οξυγόνου να έχουν ήδη πέσει πάνω από τα καθίσματα, μαρτυρώντας την ένταση που επικρατούσε. Οι εκφράσεις των προσώπων τους αποτυπώνουν τον πανικό και την αγωνία.

Σε άλλο βίντεο, καταγράφονται οι προσπάθειες των επιζώντων να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Οι εικόνες είναι σκληρές, δείχνοντας την έκταση της καταστροφής και την ηρωική προσπάθεια των επιβαινόντων να σωθούν.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.

Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY

— Clash Report (@clashreport) December 25, 2024