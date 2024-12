Η χώρα – που προφέρεται Κιριμπάς – αποτελείται από 33 ατόλες και καταλαμβάνει μια τεράστια περιοχή στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, που εκτείνεται σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από τα ανατολικά προς τα δυτικά και πάνω από 2.000 χιλιόμετρα από τα βόρεια προς τα νότια.

Η Νήσος των Χριστουγέννων (Christmas Island‎‎) είναι μια εξωτερική επικράτεια της Αυστραλίας που βρίσκεται στον Ινδικό ωκεανό με έκταση 135 τ.χλμ. και πληθυσμό 1.843 κατοίκων. Πρωτεύουσα του νησιού είναι το Φλάινγκ Φις Κόουβ. Το νησί ανακαλύφθηκε την ημέρα των Χριστουγέννων του 1643 αλλά αποικήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα.

HAPPY NEW YEAR! Kiribati’s Christmas Island is the first place in the world to welcome 2025 pic.twitter.com/HgZR7LfSbq

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Τι προφητεύουν Νοστράδαμος και Μπάμπα Βάνγκα για το 2025

— BNO News (@BNONews) December 31, 2024