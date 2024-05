Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού διέταξε όλες οι δυνάμεις του στρατού και της επίλεκτης Φρουράς της Επανάστασης να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις. Το πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε ότι περισσότερες από 40 ομάδες διάσωσης που χρησιμοποιούν σκύλους αναζήτησης και drones στάλθηκαν στο σημείο της συντριβής.

«Είναι σκοτεινά και έχει αρχίσει να βρέχει, αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Οι ομάδες διάσωσης έχουν φθάσει στην περιοχή… ωστόσο, η βροχή έχει δημιουργήσει λάσπη, δυσχεραίνοντας την έρευνα», μετέδωσε ρεπόρτερ στην ιρανική κρατική τηλεόραση. Ένα ελικόπτερο διάσωσης προσπάθησε να φτάσει στην περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να προσγειωθεί λόγω πυκνής ομίχλης, δήλωσε στο IRNA ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Babak Yektaparast.

Al Jazeera: Οι ένοπλες δυνάμεις έλαβαν σήματα από το σημείο της συντριβής

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδει το Al Jazeera, οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν σήματα από το ελικόπτερο και το κινητό τηλέφωνο ενός μέλους του πληρώματος της πτήσης.

«Κινούμαστε τώρα προς την περιοχή με όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις και ελπίζω να μπορέσουμε να δώσουμε καλά νέα στους ανθρώπους», δήλωσε ο Asghar Abbasgholizadeh, διοικητής του Σώματος Φρουρών της IRGC στο Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το Tasnim.

Ο επικεφαλής του IRGC Χοσεΐν Σαλαμί έφτασε στη περιοχή προκειμένου να συνδράμει στη καθοδήγηση των προσπαθειών της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης με τη συμμετοχή κορυφαίων διοικητών του IRGC, υπουργών, του πρώτου αντιπροέδρου και τοπικών αξιωματούχων.

Τι προηγήθηκε

Τουλάχιστον δύο επιβάτες από το ελικόπτερο του προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι έδωσαν σημεία ζωής με βάση Ιρανό αξιωματούχο. Ο αξιωματούχος μίλησε ανώνυμα στο Sky News και δήλωσε ότι ένα άτομο μπόρεσε να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Επίσης, διασώστης που συνδράμει στις έρευνες σε δηλώσεις που έκανε στην ιρανική τηλεόραση ανέφερε πως υπάρχει επικοινωνία με τουλάχιστον δύο άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο, ωστόσο δεν έχουν εντοπιστεί, ούτε είναι γνωστές λεπτομέρειες για την κατάστασή τους. Ακόμη, η τηλεόραση του Ιράν ανέφερε πως το ελικόπτερο έπεσε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και κυρίως εξαιτίας έντονης ομίχλης στην περιοχή.

Ο ανταποκριτής του Sky News στη Μέση Ανατολή λέει ότι αυτό σηματοδοτεί μια «πραγματικά σημαντική εξέλιξη». «Υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχουν επιζώντες και ίσως βρίσκονται αρκετά κοντά στο σημείο της συντριβής, κάτι που και πάλι θα ήταν μια στιγμή ελπίδας», προσθέτει.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται την κρατική τηλεόραση του Ιράν, το ελικόπτερο εντοπίστηκε από τις ομάδες διάσωσης αλλά αυτό στη συνέχεια διααψεύστηκε.

Ιράν: Το πρώτο μήνυμα του Χαμενεΐ για τον αγνοούμενο Ραΐσι – Τι θα συμβεί αν σκοτώθηκε

O ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έκανε την πρώτη του δημόσια δήλωση για τη συντριβή του ελικοπτέρου του Ιρανού προέδρου, Εμπραχίμ Ραΐσι.

Σε μια ομιλία που μεταδόθηκε ζωντανά στην κρατική τηλεόραση, είπε ότι η ασφάλεια και η διακυβέρνηση της χώρας διαχειρίζονται άλλοι αξιωματούχοι και δεν θα υπάρξει διαταραχή των κρατικών υποθέσεων ή στην ασφάλεια των συνόρων και της εθνικής ασφάλειας.

«Ελπίζουμε ότι ο φιλάνθρωπος Θεός θα επιστρέψει τον αγαπητό και αξιότιμο πρόεδρό μας και όλους μαζί του στην αγκαλιά του λαού», είπε. «Όλοι πρέπει να προσευχηθούν για την υγεία αυτών των δημοσίων υπαλλήλων. Ο λαός του Ιράν δεν πρέπει να είναι ανήσυχος».

Ο πρόεδρος Ραϊσί είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός άνθρωπος στο Ιράν, μετά τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο θάνατός του, αν επιβεβαιωθεί, θα έχει εκτεταμένες συνέπειες, γράφει το Sky News. Στο άμεσο διάστημα, ο αντιπρόεδρός του Μοχάμαντ Μοχμπέρ θα αναλάβει τον έλεγχο και θα διεξαχθούν εκλογές εντός 50 ημερών.

Μετά από χρόνια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί το 2022, αυτή μπορεί να είναι η στιγμή που το κίνημα διαμαρτυρίας θα αναγεννηθεί ξανά, κατά τον ανταποκριτή του βρετανικού ΜΜΕ.

Υπάρχουν επίσης πολλές ομάδες αντιφρονούντων και μέσα στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένου ενός παρακλαδιού του Ισλαμικού Κράτους, που θα προσπαθήσουν να επωφεληθούν από αυτή την κατάσταση.

Ο Ραΐσι δεν ήταν καθολικά δημοφιλής στο Ιράν. Έγινε πρόεδρος το 2021 τη δεύτερη φορά και μόνο με ποσοστό συμμετοχής 41%, το χαμηλότερο από την επανάσταση του 1979.

Ο διάδοχος του Ραΐσι θα είναι πιθανότατα ο εκλεκτός υποψήφιος του ανώτατου ηγέτη και σίγουρα ένας άλλος υπερσυντηρητικός σκληροπυρηνικός. Μακροπρόθεσμα, ο θάνατος του Ραϊσί θα είχε συνέπειες για τον ανώτατο ηγέτη. Θεωρούνταν ο ένας από τους δύο επικρατέστερους υποψήφιους για να διαδεχθεί τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μετά το θάνατό του, ο άλλος ήταν ο γιος του Χαμενεΐ, ο Μοτζταμπά.

Για τους θρησκευόμενους και συντηρητικούς Ιρανούς, ο θάνατος του Ραΐσι θα είναι θλιβερός- για πολλούς όμως, θα είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου που είχε αίμα στα χέρια του.

Ιράν: «Σκοτάδι» για τον πρόεδρο Ραϊσί και το ελικόπτερο – Sky News: Θα υπάρξει μεγάλη μυστικότητα

Ο ανταποκριτής του Sky News στη Μέση Ανατολή δήλωσε ότι ο χαρακτηρισμός της συντριβής ως «ανώμαλη προσγείωση» ήταν «υποτιμητικός». «Με δεδομένο ποιοι επέβαιναν στο αεροσκάφος, όχι μόνο ο ίδιος ο Ραΐσι αλλά και άλλα τρία πρόσωπα-κλειδιά, συμπεριλαμβανομένου του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, θα υπάρξει μεγάλη ευαισθησία και, θα έλεγα, μυστικότητα γύρω από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή», είπε.

Ο ανταποκριτής δήλωσε ότι οι ομάδες διάσωσης δεν έχουν πολλές ώρες ακόμα στο φως της ημέρας, γεγονός που θα δυσχεράνει τις προσπάθειες αναζήτησης. «Δεν υπάρχει καμία υπόνοια σε αυτό το στάδιο, είτε πρόκειται για το Ισραήλ, την Αμερική ή οποιονδήποτε άλλο, [ότι] οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση ήταν πίσω από αυτό», πρόσθεσε.

«Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ήταν ένας συνδυασμός, ίσως, των καιρικών συνθηκών και της κακής κατάστασης του αεροσκάφους».

Πολλά διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν την είδηση, μεταξύ των οποίων το AP και το Reuters, αναφέροντας ότι στο ελικόπτερο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαινε ο πρόεδρος Ραϊσί.

IRNA confirmed that President Raisi was on board the helicopter and that rescue teams had yet to determine the location of the accident due to poor weather conditions. pic.twitter.com/F41hoTlZZQ

Το πρακτορείο Fars έγραψε: «Σήμερα, Κυριακή, το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο προσγειώθηκε στο έδαφος λόγω της ομίχλης που επικρατούσε στη βόρεια περιοχή του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν και η αυτοκινητοπομπή του προέδρου αναχώρησε για την Ταμπρίζ από την ξηρά. »Μερικά λεπτά πριν, η φήμη για ατύχημα για ένα από τα 3 ελικόπτερα της αυτοκινητοπομπής του προέδρου δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο».

Ενας τοπικός κυβερνητικός αξιωματούχος χρησιμοποίησε τη λέξη «συντριβή» για να περιγράψει το περιστατικό, αναφέρει το Associated Press, αλλά παραδέχθηκε σε ιρανική εφημερίδα ότι δεν είχε ακόμη φτάσει ο ίδιος στο σημείο.

Ιρανός αξιωματούχος μίλησε στο Reuters για το περιστατικό με το ελικόπτερο στο οποίο εμπλέκεται ο Εμπραχίμ Ραΐσι. Ο αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται δήλωσε ότι οι ζωές του προέδρου και του υπουργού Εξωτερικών του «βρίσκονται σε κίνδυνο» μετά από «συντριβή».

Άλλα ΜΜΕ αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα από τα τρία ελικόπτερα που μετέφεραν τον πρόεδρο του Ιράν και τους αξιωματούχους που τον συνοδεύουν, χωρίς να δώσουν πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο Ραΐσι βρισκόταν καθ’ οδόν προς την επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ομάδες διάσωσης στάλθηκαν στο σημείο. Δεν είναι, για την ώρα, ξεκάθαρες οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση του προέδρου του Ιράν.

BREAKING: Rescuers in Iran are trying to reach a helicopter involved in “an incident” while traveling with an entourage including President Ebrahim Raisi, state television reported. https://t.co/Fkm5PwqK0c

