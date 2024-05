Ο ανταποκριτής του Sky News στη Μέση Ανατολή δήλωσε ότι ο χαρακτηρισμός της συντριβής ως «ανώμαλη προσγείωση» ήταν «υποτιμητικός». «Με δεδομένο ποιοι επέβαιναν στο αεροσκάφος, όχι μόνο ο ίδιος ο Ραΐσι αλλά και άλλα τρία πρόσωπα-κλειδιά, συμπεριλαμβανομένου του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, θα υπάρξει μεγάλη ευαισθησία και, θα έλεγα, μυστικότητα γύρω από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή», είπε.

Ο ανταποκριτής δήλωσε ότι οι ομάδες διάσωσης δεν έχουν πολλές ώρες ακόμα στο φως της ημέρας, γεγονός που θα δυσχεράνει τις προσπάθειες αναζήτησης. «Δεν υπάρχει καμία υπόνοια σε αυτό το στάδιο, είτε πρόκειται για το Ισραήλ, την Αμερική ή οποιονδήποτε άλλο, [ότι] οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση ήταν πίσω από αυτό», πρόσθεσε.

«Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ήταν ένας συνδυασμός, ίσως, των καιρικών συνθηκών και της κακής κατάστασης του αεροσκάφους».

Πολλά διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν την είδηση, μεταξύ των οποίων το AP και το Reuters, αναφέροντας ότι στο ελικόπτερο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαινε ο πρόεδρος Ραϊσί.

IRNA confirmed that President Raisi was on board the helicopter and that rescue teams had yet to determine the location of the accident due to poor weather conditions. pic.twitter.com/F41hoTlZZQ

Το πρακτορείο Fars έγραψε: «Σήμερα, Κυριακή, το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο προσγειώθηκε στο έδαφος λόγω της ομίχλης που επικρατούσε στη βόρεια περιοχή του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν και η αυτοκινητοπομπή του προέδρου αναχώρησε για την Ταμπρίζ από την ξηρά. »Μερικά λεπτά πριν, η φήμη για ατύχημα για ένα από τα 3 ελικόπτερα της αυτοκινητοπομπής του προέδρου δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο».

Ενας τοπικός κυβερνητικός αξιωματούχος χρησιμοποίησε τη λέξη «συντριβή» για να περιγράψει το περιστατικό, αναφέρει το Associated Press, αλλά παραδέχθηκε σε ιρανική εφημερίδα ότι δεν είχε ακόμη φτάσει ο ίδιος στο σημείο.

Ιρανός αξιωματούχος μίλησε στο Reuters για το περιστατικό με το ελικόπτερο στο οποίο εμπλέκεται ο Εμπραχίμ Ραΐσι. Ο αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται δήλωσε ότι οι ζωές του προέδρου και του υπουργού Εξωτερικών του «βρίσκονται σε κίνδυνο» μετά από «συντριβή».

Άλλα ΜΜΕ αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα από τα τρία ελικόπτερα που μετέφεραν τον πρόεδρο του Ιράν και τους αξιωματούχους που τον συνοδεύουν, χωρίς να δώσουν πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο Ραΐσι βρισκόταν καθ’ οδόν προς την επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ομάδες διάσωσης στάλθηκαν στο σημείο. Δεν είναι, για την ώρα, ξεκάθαρες οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση του προέδρου του Ιράν.

BREAKING: Rescuers in Iran are trying to reach a helicopter involved in “an incident” while traveling with an entourage including President Ebrahim Raisi, state television reported. https://t.co/Fkm5PwqK0c

— The Associated Press (@AP) May 19, 2024