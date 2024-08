Το ύψος της βροχής αναμένεται να φθάσει τα 25 έως 51 εκατοστά κατά μήκος τμημάτων των ακτών της Τζόρτζιας, της Νότιας και Βόρειας Καρολίνας έως την Παρασκευή, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές πλημμύρες, όπως ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ.

Άνεμοι ταχύτητας 72 χιλιομέτρων την ώρα συνόδευαν την τροπική καταιγίδα καθώς κινείτο νότια της πόλης Σαβάνα, στην Τζόρτζια, νωρίς σήμερα το πρωί τοπική ώρα. Έως την Κυριακή, ισχυρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες σε τμήματα στις μεσοατλαντικές πολιτείες, προβλέπει το Κέντρο.

Tropical Storm Debbie is flooding Fort Myers Beach pretty badly right now.

Η Ντέμπι έφθασε ως κυκλώνας Κατηγορίας 1 στην περιοχή Μπιγκ Μπεντ στον Κόλπο της Φλόριντας χθες το πρωί, όπου το ύψος της βροχής έφθασε τα 40 εκατοστά σε τμήματα της κεντρικής Φλόριντας, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ. Η καταιγίδα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, πέντε θανάτους στη Φλόριντα και έναν κοντά στη Βαλντόστα, στην Τζόρτζια.

Σχεδόν 120.000 άνθρωποι δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα στη Φλόριντα έως σήμερα το πρωί τοπική ώρα, σύμφωνα με τον ιστότοπο poweroutage.us, ένας αριθμός μειωμένος από τους 350.000 χθες. Εκατοντάδες πτήσεις από και προς την πολιτεία ακυρώθηκαν.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν επίσης ανεμοστρόβιλους, σύμφωνα με το NHC. Αυτοκίνητα αναποδογύρισαν και εστιατόρια υπέστησαν ζημιές στο Μονκς Κόρνερ, στη Νότια Καρολίνα, νωρίς σήμερα το πρωί από έναν ανεμοστρόβιλο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο WCSC-TV. Ο δήμαρχος Τόμας Χάμιλτον Τζ. δήλωσε πως υπήρξαν μικροτραυματισμοί.

Το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων ανέφερε πως η Ντέμπι θα εξασθενίσει περαιτέρω και θα κινηθεί ανατολικά και στα ανοικτά των ακτών της Τζόρτζιας σήμερα, προτού κατευθυνθεί προς τα βόρεια και πλήξει την ενδοχώρα, πάνω από τη Νότια Καρολίνα, κοντά στο Τσάρλεστον την Πέμπτη.

More videos..Fort Myers Beach, Florida, #USA

Tropical Storm Debbie intensifies and states of emergency are declared across much of #Florida#HurricaneDebby #Hurricane#Debby #Rain #Flood #storm https://t.co/XFviQlXlYZ pic.twitter.com/V82UVw6uv9

— Weather monitor (@Weathermonitors) August 4, 2024