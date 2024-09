Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί η στιγμή του ατυχήματος με συνολικά 25 θαμώνε να τραυματίζονται – 10 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και 15 δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

CCTV footage shows the dramatic moment a car crashes into the side of a busy restaurant and bar in Arizona.

Several people were injured after 73-year-old Thomas Edward Kain crashed his truck into the building.https://t.co/Av2TSbztra pic.twitter.com/wnA3KsS9n0

