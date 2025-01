«Η κατάσταση της ψηφοφορίας για την εκλογή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως παραδόθηκε στον πρόεδρο της Γερουσίας, έχει ως εξής: Ο ακέραιος αριθμός των εκλεκτόρων που έχουν οριστεί για να ψηφίσουν για την εκλογή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι 538. Εντός του συνολικού αυτού αριθμού, η πλειοψηφία είναι 270. Οι ψήφοι για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ως εξής Ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ από την πολιτεία της Φλόριντα έλαβε 312 ψήφους», δήλωσε η Χάρις.

Έντονα χειροκροτήματα ξέσπασαν από τους Ρεπουμπλικάνους. Η Χάρις παρακολουθούσε για λίγο και στη συνέχεια κάλεσε για ησυχία. «Η Κάμαλα Ντι Χάρις από την Πολιτεία της Καλιφόρνια έχει λάβει 226 ψήφους», είπε στη συνέχεια, προκαλώντας επευφημίες από τους Δημοκρατικούς.

BREAKING: US Congress has certified President-elect Donald Trump as the winner of the 2024 election.

Watch as Kamala Harris, presiding over proceedings as the role of the office, reads out the official resulthttps://t.co/RtBnjZU2sn

