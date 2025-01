Συγκεκριμένα, το έγγραφο αναφέρει:

«Η συνεχιζόμενη σύγκρουση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δημιουργεί τον κίνδυνο ακούσιων επιθέσεων σε πολιτικά αεροσκάφη στον ρωσικό εναέριο χώρο λόγω πιθανών ελλείψεων στον συντονισμό των πολιτικών και στρατιωτικών δυνάμεων, καθώς και της πιθανότητας εσφαλμένης ταυτότητας.

Η ενεργοποίηση ρωσικών συστημάτων αεράμυνας ικανών να λειτουργούν σε όλα τα ύψη ως απάντηση στις εκτοξεύσεις ουκρανικών πυραύλων και drone που έχουν εξαπλωθεί βαθιά στη ρωσική επικράτεια θα μπορούσε να έχει άμεσο αντίκτυπο στις πτητικές λειτουργίες σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων διεθνών αεροδρομίων.

Τα περισσότερα από τα περιστατικά σημειώθηκαν σε εναέριο χώρο που δεν έκλεισε η Ρωσική Ομοσπονδία, κατά τη διάρκεια επιθέσεων με drone ή ενεργοποίησης συστημάτων αεράμυνας. Αυτό ενέχει υψηλό κίνδυνο για τις πτήσεις, όπως αποδεικνύεται από το περιστατικό με την πτήση 8243 της Αζερμπαϊτζάν Airlines στις 25 Δεκεμβρίου 2024.

Όσον αφορά τη διαχείριση του εναέριου χώρου, το ενδιαφερόμενο κράτος δεν έχει επιδείξει πλήρη αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση υφιστάμενων κινδύνων στον εναέριο χώρο εφαρμόζοντας μια αποτελεσματική και προληπτική προσέγγιση για την αποσύγκρουση του εναέριου χώρου. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν περιορισμένοι ελαφρυντικοί παράγοντες στους οποίους μπορούν επί του παρόντος να βασιστούν οι φορείς εκμετάλλευσης εναέριου χώρου.

Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις πλαστογράφησης και εμπλοκής σημάτων παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης (GNSS), ειδικά σε περιοχές γύρω από τη ζώνη σύγκρουσης και σε σημεία που αποτελούν στόχο εκτοξεύσεις drone.

Ο EASA θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση για να αξιολογήσει εάν ο κίνδυνος αυξάνεται ή μειώνεται καθώς εξελίσσεται η απειλή και η κατάσταση κινδύνου.

Ο EASA συνιστά να μην πραγματοποιούνται πτήσεις στον επηρεαζόμενο εναέριο χώρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας που βρίσκεται δυτικά των 60° Ανατολικά σε όλα τα ύψη και τα επίπεδα πτήσης.

Οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον εναέριο χώρο και να παρακολουθούν όλες τις διαθέσιμες αεροπορικές δημοσιεύσεις που εκδίδονται από τη Ρωσική Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ανταλλαγής Πληροφοριών και Συνεργασίας σε Περιοχές Σύγκρουσης, καθώς και της διαθέσιμης καθοδήγησης ή καθοδήγησης από τις εθνικές τους αρχές.

Ο κατάλογος των ιδιαίτερα επικίνδυνων πόλεων περιλαμβάνει τη Μόσχα, το Ροστόφ-ον-Ντον, τη Σαμάρα, την Αγία Πετρούπολη και το Αικατερινούπολη».

