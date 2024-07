Ειδικότερα, η Χάρις δήλωσε ότι είναι τιμή της που έχει την στήριξη του Μπάιντεν για να τον αντικαταστήσει ως υποψήφια για την προεδρία των Δημοκρατικών.

«Η πρόθεσή μου είναι να κερδίσω και θα κερδίσω αυτή την υποψηφιότητα» πρόσθεσε σύμφωνα με το NBC News. «Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να ενώσω το Δημοκρατικό Κόμμα —και να ενώσω το έθνος μας— για να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ και την ακραία ατζέντα του για το Project 2025».

Στη δήλωσή της, η Χάρις επαίνεσε επίσης τον Μπάιντεν για την «εξαιρετική ηγεσία» του ως πρόεδρος.

Kamala Harris confirms she’s running for president: “My intention is to earn and win this nomination” pic.twitter.com/UrlMpbcPWx

— BNO News (@BNONews) July 21, 2024