Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, δείχνει τον σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα να προσπαθεί να φιλήσει νεαρές γυναίκες στα γυρίσματα του φιλόδοξου έπους επιστημονικής φαντασίας του. Το περιοδικό Variety έλαβε δύο βίντεο που τραβήχτηκαν από ένα μέλος του συνεργείου πέρυσι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας σκηνής σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Δύο πηγές είπαν στο Variety ότι ο Κόπολα φαινόταν να ενεργεί ατιμώρητα στα γυρίσματα. Και σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ταινίες, ο Κόπολα χρηματοδότησε ο ίδιος ολόκληρο τον προϋπολογισμό των 120 εκατομμυρίων δολαρίων, επομένως δεν υπήρχε κανένας από τους παραδοσιακούς ελέγχους και ισορροπίες. Τα βίντεο φαίνεται να επιβεβαιώνουν ένα ρεπορτάζ-βόμβα στον Guardian που ισχυριζόταν ότι ο 85χρονος σκηνοθέτης «προσπάθησε να φιλήσει μερικές από τις γυναίκες κομπάρσους, οι οποίες ήταν γυμνές ή ημίγυμνες» λέγοντάς τους ότι «προσπαθούσε να τις βάλει στον ρόλο». Η ιστορία του Guardian ξέσπασε ακριβώς πριν το «Megalopolis» κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Competition στις Κάννες.

Η εν λόγω σκηνή, στην οποία εμφανίζεται η ηθοποιός Nathalie Emmanuel, γυρίστηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2023, στο Tabernacle, μια αίθουσα συναυλιών στην Ατλάντα. Το call sheet, το οποίο έχει ελέγξει το Variety, αναφέρει ότι οι ηθοποιοί που υποδύονταν τις γυναίκες που πήγαιναν στο πάρτι είχαν «δώσει την άδειά τους να είναι γυμνές ή ημίγυμνες».

Οι πηγές υποστηρίζουν ότι η συμπεριφορά του Κόπολα ήταν αντιεπαγγελματική. Μια πηγή που ήταν στο πλατό κατά τη διάρκεια της σκηνής του νυχτερινού κέντρου υπολόγισε ότι συγκεντρώθηκαν μεταξύ 150 και 200 ​​άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ηθοποιών και του συνεργείου, καθώς ο Κόπολα άρχισε να σκηνοθετεί τη σκηνή. Ο σκηνοθέτης συνέχισε να χοροπηδάει για να αγκαλιάσει και να φιλήσει πολλές γυναίκες, συχνά μπήκε άθελά του στο πλάνο και καταστρέφοντάς το, κάτι που η πηγή είπε ότι ήταν ασυνήθιστο.

«Έχω δουλέψει με πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες και αυτή η συμπεριφορά είναι ασυνήθιστη – το περισσότερο που έχω δει ποτέ οποιονδήποτε σκηνοθέτη να κάνει είναι να λέει κάτι σαν, «υψηλή ενέργεια, παιδιά»», προσθέτει η πηγή. «Δεν έχω δει ποτέ κανέναν στα γυρίσματα, και αυτό επεκτείνεται σε έναν χειριστή κάμερας, τόσο όσο να αγγίζει έναν ηθοποιό».

A video of director Francis Ford Coppola kissing extras on the set of Megalopolis has surfaced as per Variety.

