Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Wall Street Journal , ενισχύσεις σε στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων οχημάτων και πυροβολικού, έχουν μεταφερθεί στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Παράλληλα, παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα τουρκικών στρατιωτικών περιπολιών κατά μήκος των συνόρων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συγκέντρωση δυνάμεων φαίνεται να επικεντρώνεται σε περιοχές απέναντι από πόλεις που ελέγχονται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), μια κουρδική ηγεσία στρατιωτική συμμαχία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι των SDF εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις τουρκικές κινήσεις, καταγγέλλοντας ότι αυτές αποτελούν μια «ξεκάθαρη απειλή» για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Προειδοποίησαν επίσης για τις σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια νέα στρατιωτική επιχείρηση, καθώς θα προκαλούσε νέο κύμα εκτοπισμού αμάχων. Η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν τρεις μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία, το 2016, το 2018 και το 2019, με στόχο την απομάκρυνση των κουρδικών δυνάμεων από τα σύνορά της. Η Άγκυρα θεωρεί τις SDF ως επέκταση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), μιας οργάνωσης που χαρακτηρίζει ως τρομοκρατική.

