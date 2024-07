Όπως θα δείτε το πλήρωμα εμπορικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα όχι με υπερσύγχρονα όπλα πυροβολούν κατά ριπάς ένα θαλάσσιο drone των Χούθι που πλησιάζει το πλοίο προκειμένου να το καταλάβει και τελικά το ανατινάζουν.

Οι πειρατικές επιθέσεις γίνονται από τους Χούθι σε καθημερινή βάση στην περιοχή.

Πρώτα στη λίστα των Χούθι είναι τα αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων πλοία και μετά τα συριακών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών συμφερόντων.

Στην περιοχή περιπολούν μόνο δύο πολεμικά πλοία.

Crew of container ship in Red Sea managed to destroy Yemeni Houthis’ maritime drone

Several armed guards were able to neutralize the uncrewed boat with small arms fire. pic.twitter.com/vgY7Nto85P

— NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2024