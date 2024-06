ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ισλαμικός Τζιχάντ: Οι όμηροι θα απελευθερωθούν μόνο με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα

Τα έργα – μέρος μιας συλλογής στο μουσείο Kunsthaus της Ζυρίχης – είναι από μερικούς από τους πιο καταξιωμένους καλλιτέχνες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Claude Monet και Vincent van Gogh.Υπήρχαν εδώ και καιρό υποψίες για την προέλευση των έργων στη Συλλογή Emil Bührle – που πήρε το όνομά του από έναν γερμανικής καταγωγής έμπορο όπλων που έκανε την περιουσία του κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου φτιάχνοντας και πουλώντας όπλα στους Ναζί.Η απόφαση να αφαιρεθούν οι πίνακες έρχεται μετά τη δημοσίευση νέων οδηγιών που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού πολιτιστικών έργων που δεν έχουν επιστραφεί ακόμη στις οικογένειες από τις οποίες κλάπηκαν.Τα έργα τέχνης που βρίσκονται υπό διερεύνηση είναι: Jardin de Monet à Giverny του Claude Monet, Portrait of the Sculptor Louis-Joseph του Gustave Courbet, Georges-Henri Manuel του Henri de Toulouse-Lautrec, The Old Tower του Vincent van Gogh και La route montante του Paul Gauguin.Το ιδρυτικό συμβούλιο για τη συλλογή Emil Buhrle δήλωσε σε δήλωση ότι «δεσμεύτηκε να αναζητήσει μια δίκαιη και δίκαιη λύση για αυτά τα έργα με τους νομικούς διαδόχους των πρώην ιδιοκτητών, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές».Ένα έκτο έργο της συλλογής, το La Sultane του Edouard Manet, έχει επίσης ελεγχθεί περαιτέρω, αλλά το ίδρυμα είπε ότι δεν πιστεύει ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για αυτό και ότι ο πίνακας θα εξεταστεί χωριστά.«Λόγω των συνολικών ιστορικών συνθηκών που σχετίζονται με την πώληση, το Ίδρυμα είναι έτοιμο να προσφέρει οικονομική συνεισφορά στην περιουσία του Max Silberberg σε σχέση με την τραγική μοίρα του πρώην ιδιοκτήτη», ανέφερε.Ο Σίλμπερμπεργκ ήταν ένας Γερμανοεβραίος βιομήχανος του οποίου η εκτεταμένη συλλογή έργων τέχνης πουλήθηκε σε αναγκαστικούς πλειστηριασμούς από τους Ναζί. Πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε στο ναζιστικό στρατόπεδο θανάτου του Άουσβιτς κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.Σύμφωνα με την εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung, υπήρξε συζήτηση για το εάν ο Silberberg αναγκάστηκε να πουλήσει το La Sultane ή αν το έκανε ελεύθερα για οικονομικούς λόγους.