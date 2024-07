Ο δισεκατομμυριούχος, επί του παρόντος ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, έκανε το παραπάνω σχόλιο σε μια μακροσκελή συνέντευξη με τον Τζόρνταν Πίτερσον για το The Daily Wire.

Η κόρη του Μασκ, 20 ετών, μία από τις έξι που είχε με την πρώτη της σύζυγο Τζάστιν Γουίλσον, άλλαξε νόμιμα το φύλο της σε θηλυκό και το όνομά της σε Βίβιαν Τζένα Γουίλσον το 2022, αφήνοντας το επίθετο του Μασκ και λέγοντας στα δικαστήρια ότι «δεν επιθυμεί πλέον να έχει σχέση» με τον Μασκ «με κανένα τρόπο».

Ο Πίτερσον είπε ότι οι ψυχίατροι που συμμετείχαν στη δυνατότητα μετάβασης ανηλίκων ήταν «καταφρόνητοι δειλοί» και τους συνέκρινε με «τους Ναζί».

Ο Μασκ συμφώνησε και είπε ότι η στάση του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ για το θέμα ήταν μέρος του λόγου που μετέφερε την έδρα της εταιρείας του από την Καλιφόρνια.

Ο Μασκ είπε στη συνέχεια: «Η λεγόμενη φροντίδα που επιβεβαιώνει το φύλο είναι ένας τρομερός ευφημισμός, αυτό είναι σίγουρο. Είναι ακρωτηριασμός και στείρωση παιδιών υπό το πρόσχημα της φροντίδας που επιβεβαιώνει το φύλο».

Και πρόσθεσε: «Είναι κακό. Θέλω να πω, παίρνετε παιδιά που είναι προφανώς συχνά πολύ κάτω από την ηλικία συναίνεσης – σχεδόν κάθε παιδί περνάει κάποιο είδος κρίσης ταυτότητας, είναι απλώς μέρος της ενηλικίωσης – επομένως είναι πολύ πιθανό για τους ενήλικες να χειραγωγήσουν παιδιά που έχουν μια φυσική κρίση ταυτότητας στο να πιστεύουν ότι είναι το λάθος φύλο και ότι πρέπει να είναι το άλλο φύλο».

Τόνισε επίσης: «Έχουμε ηλικία συναίνεσης για κάποιο λόγο. Ο λόγος που δεν μπορείτε, ας πούμε, να κάνετε τατουάζ κάτω των 18 ετών ή να πίνετε ή να οδηγείτε, και υπάρχουν ηλικίες στις οποίες μπορείτε να κάνετε πράγματα, είναι γιατί αν επιτρέψουμε στα παιδιά να κάνουν μόνιμες ενέργειες όταν είναι 10, 12, 14 ετών μεγάλοι, θα κάνουν πράγματα για τα οποία στη συνέχεια μετανιώνουν πολύ».

Ο Peterson ρώτησε: «Γιατί είστε διατεθειμένοι να το κάνετε αυτό ζήτημα;»

Ο Μασκ τότε απάντησε: «Συνέβη σε ένα από τα μεγαλύτερα αγόρια μου, όπου ουσιαστικά με εξαπάτησαν να υπογράψω έγγραφα για ένα από τα μεγαλύτερα αγόρια μου, τον Ξαβιέ, προτού καταλάβω πραγματικά τι συνέβαινε και είχαμε COVID-19 και οπότε υπήρχε μεγάλη σύγχυση. Μου είπαν ότι ο Ξαβιέ μπορεί να αυτοκτονήσει».

«Δεν μου εξηγήθηκε ότι οι αναστολείς της εφηβείας είναι στην πραγματικότητα απλώς φάρμακα στείρωσης. Έτσι, ούτως ή άλλως, έχασα τον γιο μου».

Ο Μασκ πρόσθεσε: «Το αποκαλούν «καταστροφικό» για έναν λόγο. Ο λόγος που αποκαλείται “deadnameing” είναι επειδή, ε, ο γιος σας είναι νεκρός. Έτσι, ο γιος μου, ο Ξαβιέ, είναι νεκρός, σκοτώθηκε από τον ιό της εγρήγορσης».

Ο Μασκ κατέληξε: «Ορκίστηκα να καταστρέψω τον ιό της εγρήγορσης μετά από αυτό και σημειώνουμε κάποια πρόοδο».

Το “Deadnameing” αναφέρεται σε ένα όνομα που χρησιμοποίησε ένα διεμφυλικό άτομο πριν από τη μετάβαση.

