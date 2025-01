Το Ισραήλ έχει λάβει τον κατάλογο με τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερώσει σήμερα η Χαμάς, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας “ελέγχουν τις λεπτομέρειες”.

Εξάλλου το γραφείο του Νετανιάχου επεσήμανε ότι έχει αρχίσει να ενημερώνει τις οικογένειές τους.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι παρέδωσε τη λίστα τριών γυναικών ομήρων από το Ισραήλ που κρατά στη Γάζα και οι οποίες θα αφεθούν ελεύθερες σήμερα Κυριακή (19.1.25), προκειμένου να εφαρμοστεί η εκεχειρία την οποία έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τον Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπο των Ταξιαρχιών Κάσαμ, την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, πρόκειται για τη Ρόμι Γκονέν, 24 ετών, τη Βρετανοϊσραηλινή Έμιλι Νταμάρι, 28 ετών και τη Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ, 31 ετών.

Και οι τρεις είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στην επίθεση εναντίον κιμπούτς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η Ρόμι Γκονέν απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ η Βρετανο-ισραηλινή Έμιλι Νταμάρι και η Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ απήχθησαν από τα σπίτια τους στο κιμπούρζ Κφαρ Αζά.

Hamas has announced that it will release hostages Romi Gonen, Emily Damari, and Doron Steinbrecher later today. https://t.co/l2XR1IppD2 pic.twitter.com/OZXIgToziH

— Open Source Intel (@Osint613) January 19, 2025