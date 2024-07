Από τον πρώτο γύρο της προηγούμενης Κυριακής εξελέγησαν 76 βουλευτές, οι οποίοι συγκέντρωσαν πάνω από το 51% των ψηφισάντων στην περιφέρεια τους. Από αυτούς 39 ήταν υποψήφιοι με τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, 32 με το νέο Λαϊκό Μέτωπο της αριστεράς, 2 με την παράταξη του Εμανουέλ Μακρόν και 5 θεωρούνται ανεξάρτητοι δεξιοί. Επίσης σε μία περιφέρεια ο δεύτερος υποψήφιος αποσύρθηκε και έτσι η εκλογή του πρώτου θεωρείται δεδομένη.

Polls open in France’s run-off election, with the far-right forecast to win the most votes but fall short of a parliamentary majority https://t.co/7etcgzRWyx pic.twitter.com/xD4GOxYQ55

Στον σημερινό δεύτερο γύρο σε 409 εκλογικές περιφέρειες θα αναμετρηθούν δύο υποψήφιοι, σε 89 περιφέρειες τρεις υποψήφιοι και σε 2 περιφέρειες τέσσερις υποψήφιοι. Εκλέγεται ο πρώτος. Σε περίπου 200 εκλογικές περιφέρειες, που με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου θα έπρεπε να αναμετρηθούν τρεις υποψήφιοι, οι παρατάξεις του Γάλλου προέδρου και της αριστεράς αποφάσισαν στις αρχές της εβδομάδας να αποσύρουν τους υποψήφιους τους που δεν είχαν σημαντικές πιθανότητες να εκλεγούν, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τις πιθανότητες να εκλεγεί ο μη ακροδεξιός υποψήφιος.

Έτσι οι πλέον πρόσφατες δημοσκοπήσεις, που ωστόσο θεωρούνται υψηλού κινδύνου, εμφανίζουν το κόμμα της Μαρίν Λεπέν να έρχεται πρώτο σε έδρες χωρίς ωστόσο να έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών (289) στη νέα γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ειδικότερα, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας Ipsos που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Le Monde , ο Εθνικός Συναγερμός και οι σύμμαχοι του θα μπορούσαν να έχουν από 175 ως 205 έδρες, έναντι 89 που κέρδισαν το 2022.

Polls opened in France in a parliamentary run-off election that will reconfigure the political landscape, with opinion polls forecasting the far-right National Rally will win the most votes but likely fall short of a majority https://t.co/7etcgzRWyx pic.twitter.com/JMLByZgEFn

— Reuters (@Reuters) July 7, 2024