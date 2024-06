Με την κορύφωση των εκδηλώσεων της ιστορικής επετείου σήμερα και σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα λόγω της συμπλήρωσης 80 χρόνων από την ηρωική απόβαση, οι 24 ηγέτες συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα, στην Καέν για διπλωματικές συνομιλίες.

Η Καέν ήταν μια κρίσιμη, στρατηγική πόλη, που απελευθερώθηκε από τους Συμμάχους στη μάχη της Νορμανδίας και σήμερα με όλους τους συμβολισμούς φέρνει στο ίδιο τραπέζι τους ηγέτες, οι οποίοι δράττονται της ευκαιρίας να συνομιλήσουν για τις σημερινές προκλήσεις στη Γηραιά Ήπειρο και τον κόσμο, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

EN DIRECT | Cérémonie internationale commémorative du 80ème anniversaire du débarquement de Normandie à Omaha Beach. https://t.co/whvRDFX03J — Élysée (@Elysee) June 6, 2024

D-Day: Ποιοι ηγέτες παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις

O Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με τη σύζυγό του, υποδέχτηκαν τους επίσημους προσκεκλημένους. Παρόντες είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν, ο βασιλιάς της Αγγλίας Κάρολος, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Σλοβακίας Ζουζάνα Τσαπούτοβα, ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα, ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο πρόεδρος της Τσεχικής Δημοκρατίας Πετρ Πάβελ, ο μέγας δούκας Ερρίκος του Λουξεμβούργου, ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό, ο βασιλιάς Γουλιέλμος-Αλέξανδρος της Ολλανδίας, ο βασιλιάς Φίλιππος του Βελγίου, ο βασιλιάς της Δανίας Φρειδερίκος, ο γενικός κυβερνήτης της Αυστραλίας Ντέιβιντ Χέρλι, ενώ ο βασιλιάς της Νορβηγίας έστειλε τον διάδοχο πρίγκιπα Χάακον.

Παρόντες είναι επίσης οι εξής πρωθυπουργοί: Η Μέτε Φρεντέρικσεν για τη Δανία, ο Λικ Φρίντεν για το Λουξεμβούργο, ο Μαρκ Ρούτε για την Ολλανδία, ο Ολαφ Σολτς για τη Γερμανία, ο Ρίσι Σούνακ για το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Γιόνας Γκαρ Στέρε για τη Νορβηγία, και ο Ζουστίν Τριντόγια για τον Καναδά.

Την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπεί ο Σαρλ Μισέλ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται κι αυτός στη Γαλλία για την επέτειο της D-DAY, κάνοντας μια πρώτη στάση στο Λοριάν. Ο Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα ναυπηγεία της NAVAL, όπου κατασκευάζονται οι ελληνικές φρεγάτες Belharra, ενώ στη συνέχεια έφτασε και αυτός στη Νορμανδία για να συμμετάσχει στη διεθνή εκδήλωση με την παρουσία 24 επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Αυτό είναι το μοντέλο που βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων των SUV

Τον Έλληνα πρωθυπουργό υποδέχθηκε εγκάρδια ο Γάλλος πρόεδρος.

Κανένας Ρώσος αξιωματούχος δεν έχει προσκληθεί, γεγονός που υπογραμμίζει το καθεστώς-παρίας της Μόσχας στη Δύση μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, παρά την αποφασιστική συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην ήττα του ναζισμού στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, επικρίθηκε επειδή απουσίασε από τη μεγάλη διεθνή τελετή για την 80ή επέτειο της Ημέρας της Νορμανδίας, αναφέρει το PA Media.

«Πηγή των Συντηρητικών υποβάθμισε τις διπλωματικές επιπτώσεις της απουσίας του πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ότι θα δει τον Μακρόν, τον Μπάιντεν, τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και άλλους σημαντικούς ηγέτες στη σύνοδο κορυφής της G7 στην Ιταλία την επόμενη εβδομάδα».

They gave their tomorrow for our today. We will never forget. pic.twitter.com/4i9GN2RHM9 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 6, 2024

Το γαλλικό «ευχαριστώ» στην Ελλάδα

Με ανάρτησή της η Γαλλική πρεσβεία ευχαριστεί την Ελλάδα για τη συμμετοχή της στη DDay κάνοντας αναφορά στο γεγονός ότι οι κορβέτες Τομπάζης και Κριεζής συμμετείχαν στην απόβαση για την απελευθέρωση της Γαλλίας.

Θα ακολουθήσει προβολή ταινίας για την απόβαση, η παρασημοφόρηση βετεράνων πεζοναυτών και ομιλία του Γάλλου προέδρου. Τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκε η υπουργός Διεθνών Συνεργασιών της κυβέρνησης Μακρόν, Χρυσούλα Ζαχαροπούλου. «Με χαρά καλωσορίζω τον Έλληνα πρωθυπουργό για την πρώτη του επίσκεψη στα ναυπηγεία της Naval group» έγραψε στην ανάρτησή της η κυρία Ζαχαροπούλου.

#Lorient | Excellente visite avec le Premier ministre @kmitsotakis. Le partenariat entre la #Grèce et la #France est solide. Il repose sur une amitié ancienne, sur une alliance certaine et sur une ambition commune. pic.twitter.com/S8DJu91iPS — Chrysoula Zacharopoulou (@CZacharopoulou) June 6, 2024

Εντυπωσιακές εικόνες από την 80η επέτειο

D-Day: Ο Τομ Χανκς αποτίει φόρο τιμής από την Νορμανδία

Ο Τομ Χανκς, πρωταγωνιστής της εμβληματικής ταινίας για την D-Day: «Η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν», μίλησε από το αμερικανικό νεκροταφείο της Νορμανδίας, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να αφηγηθούμε τις ιστορίες εκείνων που «έφεραν την ειρήνη στον κόσμο».

«Ο χρόνος είναι αδυσώπητος και όλοι χάνουμε στον αγώνα από τον “πατέρα χρόνο”», είπε.

«Έχουμε μερικούς άνδρες και γυναίκες που βλέπω να είναι 16, 17, 18, ίσως 25 ετών και τώρα βρίσκονται σε αναπηρικά αμαξίδια».

Και συνέχισε: «Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό: «Αν δεν ήταν η επιλογή τους να έρθουν και να κάνουν το σωστό πριν από 80 χρόνια, εσείς και εγώ δεν θα στεκόμασταν εδώ».

Tom Hanks, who starred in ‘Saving Private Ryan,’ joined a ceremony in Normandy to commemorate the 80th anniversary of the D-Day landings. https://t.co/HKmSCrvOFP pic.twitter.com/WIGcS0XnZf — NBC News (@NBCNews) June 6, 2024

D-Day: Το μήνυμα Μπάιντεν

Το απόγευμα της Πέμπτης (6/6), ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απηύθυνε χαιρετισμό στο πλήθος στην εθνική επέτειο μνήμης των ΗΠΑ στη Νορμανδία, μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Ξεκίνησε με μια αναδρομή στην καταστροφή και το κακό που εξαπέλυσε στον κόσμο ο Χίτλερ.

Ευχήθηκε η Αμερική να μην ξεχάσει ποτέ τη σημασία των συμμαχιών, σημειώνοντας ότι το ΝΑΤΟ είναι η «μεγαλύτερη στρατιωτική συμμαχία στην ιστορία του κόσμου».

«Ο απομονωτισμός δεν ήταν η απάντηση πριν από 80 χρόνια και δεν είναι η απάντηση σήμερα», είπε. «Γνωρίζουμε τις σκοτεινές δυνάμεις που πολέμησαν αυτοί οι ήρωες πριν από 80 χρόνια, δεν ξεθωριάζουν ποτέ».

Και πρόσθεσε: «Ο αγώνας ανάμεσα στη δικτατορία και την ελευθερία είναι ατελείωτος. Εδώ στην Ευρώπη βλέπουμε ένα τρανταχτό παράδειγμα. Η Ουκρανία έχει δεχτεί εισβολή από έναν τύραννο που θέλει να κυριαρχήσει».

«Το να παραδοθούμε στους νταήδες, να υποκύψουμε στους δικτάτορες, είναι, απλώς, αδιανόητο. Αν το κάναμε αυτό, θα σήμαινε ότι θα ξεχνούσαμε τι συνέβη εδώ σε αυτές τις αγιασμένες παραλίες. Αν θέλετε να μάθετε το τίμημα της ελευθερίας, ελάτε εδώ στη Νορμανδία και κοιτάξτε», είπε ο Μπάιντεν, όπως μετέδωσε το Sky News.

D-Day-Βασιλιάς Κάρολος: «Τα ελεύθερα έθνη πρέπει να ενωθούν για να αντιταχθούν στην τυραννία»

Στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά τη διάγνωση του καρκίνου, ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος Γ’ συμμετείχε σήμερα το πρωί σε εκδήλωση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στο βρετανικό μνημείο της Νορμανδίας, όπου εκφώνησε ομιλία προς τιμήν όσων πολέμησαν στη μάχη της Νορμανδίας και των Γάλλων πολιτών και αντιστασιακών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Πόσο τυχεροί ήμασταν εμείς, και ολόκληρος ο ελεύθερος κόσμος, που μια γενιά ανδρών και γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλα συμμαχικά έθνη δεν πτοήθηκαν όταν ήρθε η στιγμή να αντιμετωπίσουν αυτή τη δοκιμασία», είπε ο Βασιλιάς Κάρολος.

Δήλωσε ότι παρακολουθεί με ταπεινοφροσύνη την «αποφασιστικότητα και την θέληση αυτής της γενιάς. «Με το πιο βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης θυμόμαστε αυτούς και όλους εκείνους που υπηρέτησαν εκείνη την κρίσιμη στιγμή», υπογράμμισε.

«Θυμόμαστε το μάθημα που μας έρχεται ξανά και ξανά σε όλες τις δεκαετίες: Τα ελεύθερα έθνη πρέπει να είναι ενωμένα για να αντιταχθούν στην τυραννία».

«Αυτή η ζωτική αρχή για την απελευθέρωση της Ευρώπης ήταν μια τεράστια συμμαχική προσπάθεια», συνέχισε και πρόσθεσε: «Ενωμένοι πολέμησαν μαζί για… έναν κόσμο στον οποίο η καλοσύνη και η τιμή μπορεί να είναι το θεμέλιο της ζωής των ανθρώπων σε κάθε χώρα».

Μετά τις ομιλίες του βασιλιά Καρόλου -μίλησε μάλιστα στα γαλλικά- και του Εμανουέλ Μακρόν, ο μονάρχης και ο πρόεδρος της Γαλλίας κατέθεσαν στεφάνια προς τιμή των πεσόντων στο βρετανικό μνημείο της Νορμανδίας.

Από την πλευρά τους, η βασίλισσα Καμίλα και η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν, ντυμένες και οι δύο στα λευκά, κατέθεσαν επίσης στεφάνια ωστόσο, σημειώθηκε ένα απρόοπτο, με μια άβολη χειραψία.

Awkward moment Brigitte Macron breaks Royal protocol as she tries to hold Queen Camilla’s hand at D-Day memorial in Normandy#Macron #DDay #Camilla #Royals pic.twitter.com/Qi3h66iYee — Daily Mail Online (@MailOnline) June 6, 2024

Ο Καναδός πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό, δήλωσε ότι ο κόσμος πρέπει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τη δημοκρατία. «Η δημοκρατία εξακολουθεί να απειλείται σήμερα. Απειλείται από επιτιθέμενους που θέλουν να επαναχαράξουν τα σύνορα», δήλωσε κατά την καναδική τελετή στο κοντινό Courseulles-Sur-Mer. «Ο σημερινός τρόπος ζωής μας δεν κερδήθηκε τυχαία και δεν θα διατηρηθεί χωρίς προσπάθεια», τόνισε.

Ο Τριντό τίμησε τις προσπάθειες του Καναδά κατά την απόβαση της D-Day και τις θυσίες των στρατιωτών της χώρας σε ομιλία του στο μνημόσυνο της χώρας του στη μικρή νορμανδική πόλη Corseulles-sur-Mer, το πρωί της Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μνήμης για την 80ή επέτειο της Απόβασης των ΗΠΑ στη Νορμανδία, στο Αμερικανικό Νεκροταφείο και Μνημείο της Νορμανδίας στο Κολεβίλ-σιρ-Μερ της Γαλλίας, οι παρευρισκόμενοι άκουσαν τον Μακρόν, τον Μπάιντεν, τον γραμματέα της Επιτροπής Μνημείων Αμερικανικών Μάχης, Τσαρλς Τζου, και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, να ευχαριστούν τους βετεράνους και να τιμούν αρκετούς που έκαναν το ταξίδι της επιστροφής στη Νορμανδία.

Καθώς η ημέρα συνεχίζεται, οι πόλεις σε όλη τη Νορμανδία διοργανώνουν τις δικές τους εκδηλώσεις.

D-Day-Κομπ: Συγκίνησε ο τελευταίος βετεράνος της απόβασης – «Δεν αισθάνομαι ήρωας»

Ο 99χρονος Ντόναλντ Κομπ είναι ο γηραιότερος εκ των βετεράνων που συμμετείχαν στην απόβαση της Νορμανδίας. Όπως εξιστορεί ο ίδιος προσγειώθηκε σε μια κοντινή παραλία της Ομάχα στις 5.30 το πρωί της 6ης Ιουνίου 1944. Στην 80ή επέτειο της D-Day συμμετείχε σε μια πορεία βετεράνων στο γραφικό χωριό Σεντ-Μαρί-ντβι Μοντ της Νορμανδίας, το πρώτο απελευθερωμένο χωριό. «Mας αρέσει να επιστρέφουμε», λέει ο Αμερικανός στο BBC, σημειώνοντας: «Κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Δεν αισθάνομαι ήρωας. Χαίρομαι που μπορέσαμε να βοηθήσουμε. Νιώθω καλά με αυτό».

Βρετανικές, αμερικανικές και καναδικές σημαίες κυματίζουν τις τελευταίες ημέρες στη Νορμανδία. «Μουσική από τη δεκαετία του ’40 ακουγόταν στις πλατείες των χωριών, ενώ οι επαρχιακοί δρόμοι πλημμύρισαν με στρατιωτικά τζιπ της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», γράφει το BBC, μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί.

Οι 200 βετεράνοι που συμμετείχαν στη μεγάλη τελετή στη Γαλλία -οι 50 ταξίδεψαν από τις ΗΠΑ- είναι τα τιμώμενα πρόσωπα. Ο αριθμός τους άλλωστε κάθε χρόνο μειώνονται και φέτος ίσως είναι η τελευταία μεγάλη επέτειος που παρευρίσκονται.

Βέρτιγκο Κασσελάκη για το πόθεν έσχες και το σπίτι: Η δεύτερη εταιρεία, είναι μέρος της Osios – Θεωρεί λήξαν το θέμα με το πόθεν έσχες

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Η Ελλάδα εξελέγη ως μέλος με 182 ψήφους – Μητσοτάκης: Μεγάλη ευθύνη για τη χώρα

StarShip: Πέτυχε η τέταρτη εκτόξευση – Προσγειώθηκε στον ωκεανό χωρίς να διαλυθεί [βίντεο]