Αυτές οι θεωρίες, που συχνά τον συνδέουν με τον COVID-19, έχουν επηρεάσει τις προσωπικές της σχέσεις.

Η Φοίβη, απόφοιτος του Stanford, μίλησε για την πρόκληση της ανταλλαγής ακριβών πληροφοριών για τη δημόσια υγεία.

Οι θεωρίες συνωμοσίας για τον Μπιλ Γκέιτς είναι αχαλίνωτες στο Διαδίκτυο εδώ και χρόνια, μερικές φορές διαχέονται από τη σφαίρα του Διαδικτύου στην καθημερινότητά του.

Οι πιο διαδεδομένες από αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας τον έχουν συνδέσει με τον COVID-19. Ένας δημοφιλής αβάσιμος ισχυρισμός είναι ότι η πανδημία COVID-19 ήταν ένα κάλυμμα που επέτρεψε στον συνιδρυτή της Microsoft να τοποθετήσει μικροτσίπ σε εμβόλια για να παρακολουθεί τους ανθρώπους.

Η Φοίβη η μικρότερη κόρη του Μπιλ και της Μελίντα, είπε ότι αυτές οι φήμες έχουν βλάψει ακόμη και ορισμένες από τις προσωπικές της σχέσεις.

Η κοπέλα είναι η συνιδρυτής της Phia, μιας ψηφιακής πλατφόρμας μόδας. Είναι μια ειλικρινής κοινωνική ακτιβίστρια, που μοιράζεται τις απόψεις της για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και την ισότητα των φύλων με τους οπαδούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην τελευταία σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix για τον δισεκατομμυριούχο της Microsoft, “What’s Next; The Future With Bill Gates”, που έκανε πρεμιέρα στις 18 Σεπτεμβρίου, ρώτησε την 22χρονη αν έχει συναντήσει ποτέ τις θεωρίες συνωμοσίας για αυτόν.

«Όλη την ώρα», απάντησε εκείνη. «Έχω χάσει ακόμη και φίλους που ξέκοψαν από εμένα εξαιτίας αυτών των φημών για τα εμβόλια».

Συνεχίζει λέγοντας ότι, ως απόφοιτη Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, ανησυχεί για τη σπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με την υγεία.

“Πρέπει να μάθω περισσότερα γιατί αφελώς ακόμα πιστεύω ότι η ψηφιακή επικοινωνία μπορεί να είναι δύναμη που μας ενώνει, για να κάνουμε μια λογική συζήτηση,” απάντησε ο πατέρας της.

Η Φοίβη Γκέιτς είπε ότι ένα πράγμα που ο πατέρας της δεν καταλαβαίνει για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι τα γεγονότα και η λογική δεν είναι τόσο σημαντικά για τους ανθρώπους όσο η αναζήτηση μιας διέξοδου από την καθημερινή πραγματικότητα.

Ο Γκέιτς τότε ρώτησε την κόρη του από πού προέρχονται οι θεωρίες συνωμοσίας, όπως η συμμετοχή του στα εμβόλια της COVID-19. Για τη Φοίβη Γκέιτς, προέρχονται από ένα μέρος φόβου.

Κατά τη διάρκεια των διαφόρων lockdown, κανείς δεν ήξερε ποιον να εμπιστευτεί ή τι να πιστέψει, είπε.

“Η πανδημία ήταν σίγουρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη χειρότερη μορφή τους, απλοποιώντας τα πράγματα,” είπε ο πατέρας της.

Ο Γκέιτς έχει δηλώσει προηγουμένως ότι έχει αρχίσει να γελάει με τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από αυτόν.

“Πρέπει να έχεις αίσθηση του χιούμορ,” είπε νωρίτερα φέτος στη BBC. “Όταν οι άνθρωποι λένε ότι θέλω να παρακολουθώ όλους — γιατί να θέλω να παρακολουθώ όλους;”

