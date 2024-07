«Θα απευθυνθώ στο έθνος από το Οβάλ Γραφείο για το τι υπάρχει μπροστά και πώς θα ολοκληρώσω τη δουλειά για τον αμερικανικό λαό», είπε ο πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X.

Εκτός από την παροχή μιας λεπτομερούς εξήγησης για την αποχώρησή του από την κούρσα, ο Μπάιντεν θέλει επίσης να μιλήσει για το έργο που θα ακολουθήσει στους υπόλοιπους μήνες της προεδρικής του θητείας, είπε στο NBC News μια πηγή που γνωρίζει τα σχόλιά του.

Ο Μπάιντεν εξέδωσε επιστολή την Κυριακή λέγοντας ότι δεν θα δεχόταν την υποψηφιότητα των Δημοκρατικών και στη συνέχεια ενέκρινε την υποψήφια συντρόφου του, Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, να τον αντικαταστήσει στην κορυφή. Ο Μπάιντεν είχε διαγνωστεί λίγες μέρες πριν με Covid, γεγονός που τον καθυστέρησε να σχολιάσει δημόσια την απόφαση.

Στην επιστολή του, ο Μπάιντεν είπε ότι πιστεύει ότι η αποχώρηση είναι «προς το συμφέρον» της χώρας και του Δημοκρατικού Κόμματος.

«Αν και ήταν πρόθεσή μου να επιδιώξω επανεκλογή, πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον του κόμματός μου και της χώρας μου να παραιτηθώ και να επικεντρωθώ αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων μου ως Προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας μου». Ο Μπάιντεν έγραψε στην επιστολή, που δημοσιεύτηκε στο X. «Θα μιλήσω στο Έθνος αργότερα αυτή την εβδομάδα με περισσότερες λεπτομέρειες για την απόφασή μου».

Προχώρησε επίσης σε μια ανάρτηση στην οποία δείχνει για ακόμα μία φορά την στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις. Πρόκειται για την πρώτη του αφότου έκανε γνωστό πως αποσύρεται.

«Παιδιά, οι εκκλήσεις για βία απειλούν τα θεμέλια της δημοκρατίας μας. Δεν μπορείς να αγαπάς τη χώρα σου μόνο όταν κερδίζεις.

Ας λύσουμε τα προβλήματά μας με ψηφοδέλτια και ας εκλέξουμε @KamalaHarris ως τον επόμενο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής» έγραψε ο πρόεδρος.

Παράλληλα, έκανε retweet από τον επίσημο λογαριασμό της Κάμαλα Χάρις μια πύρινη ομιλία ενός ρεπουμπλικάνου ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι αν δεν εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ τότε θα γίνει εμφύλιος πόλεμος στη χώρα.

