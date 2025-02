Το ζευγάρι επισκέφθηκε την Ουαλία, την Τετάρτη, και η συμπεριφορά του σόκαρε τους θαυμαστές του. Συγκεκριμένα, οι Wales δεν μάς έχουν συνηθίσει στο να εκδηλώνουν δημόσια την αγάπη τους. Το βασιλικό πρωτόκολλο θέτει αυστηρούς κανόνες ως προς τη δημόσια εκδήλωση συναισθημάτων από τα βασιλικά μέλη. Ωστόσο οι δυο τους θέλησαν να αγνοήσουν τον παραπάνω!

Σε βίντεο, που δημοσιεύθηκε στα social media, φαίνονται να περπατούν χέρι-χέρι σαν ένα ζευγάρι κοινών θνητών.

Thank you, Pontypridd!

Diolch, Pontypridd! pic.twitter.com/0eAEePs48w

