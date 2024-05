Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την δημοσιογράφο Vanessa Welch, που παρουσιάζει το πρωινό ειδησεογραφικό μαγκαζίνο «Boston 25». Την ώρα που εκείνη προλόγιζε ένα θέμα για την ενδοοικογενειακή βία, μια μύγα έκανε βόλτα γύρω της και καταλάθος… την κατάπιε.

Εκείνη φαίνεται να σαστίζει αλλά συνεχίζει απτόητη να παρουσιάζει το θέμα. Το βίντεο που ακολουθεί έχει γίνει viral, με τους χρήστες του να την επαινούν για τον επαγγελματισμό της.

⚡️ News anchor on Boston25

Vanessa Welch swallowed a fly that flew into her mouth, but continued to talk as if nothing had happened. pic.twitter.com/BNQJvhX284

