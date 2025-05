Ενα βίντεο από το ταξίδι τους με το τρένο πυροδότησε θεωρίες συνωμοσίας ότι ο Μακρόν και άλλοι ηγέτες έκαναν χρήση κοκαΐνης. Στα πλάνα διακρίνεται ο Μακρόν να απομακρύνει κάτι λευκό από το τραπέζι και ο Μερτς ένα άλλο αντικείμενο, καθώς υποδέχονταν τον Στάρμερ, με ακροδεξιούς και φιλορωσικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υποστηρίζουν ότι ο Γάλλος πρόεδρος εξαφάνισε μπροστά από τις κάμερες ένα σακουλάκι με… κοκαΐνη και ο Μερτς ένα κουταλάκι που είχαν χρησιμοποιήσει για να κάνουν χρήση του ναρκωτικού. Τα faker news υιοθετήθηκαν ακόμη και από την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, με ανάρτησή της στο Telegram, όπου έγραψε: «(…) αφού έσπρωξα τον Ζελένσκι σε μια αστεία ίντριγκα για να συνεχιστεί η αιματοχυσία, ο Γάλλος, ο Άγγλος και ο Γερμανός μπήκαν στο τρένο και… φούμαραν. Και το έκαναν τόσο πολύ που ξέχασαν να κρύψουν τα εργαλεία τους (μια σακούλα και ένα κουτάλι) πριν να φτάσουν οι δημοσιογράφοι».

Η εφημερίδα Libération διευκρίνισε ότι το αντικείμενο που επιχείρησε να κρύψει ο Μακρόν δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα… χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο. «Φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ποιότητας, όπως αυτές που τράβηξαν το Γαλλικό Πρακτορείο και το Associated Press, δείχνουν ότι το μυστηριώδες σακουλάκι με τη λευκή σκόνη στην πραγματικότητα είναι ένα χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο, που ήταν πάνω στο τραπέζι. Αυτές οι συνωμοσιολογικές θεωρίες συνάδουν με το αφήγημα ότι οι δυτικές ελίτ είναι διεφθαρμένες και προσεγγίζουν ασυνείδητα το θέμα του πολέμου», έγραψε η γαλλική εφημερίδα.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.

This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr

— Élysée (@Elysee) May 11, 2025