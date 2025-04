Επικεφαλής της κεντρικής στρατιωτικής περιοχής, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ισραηλινούς αστυνομικούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο υποστράτηγος Άβι Μπλουθ επισκέφτηκε προκεχωρημένη θέση στον εβραϊκό οικισμό Γκιβάτ ΧαΜπαλαντίμ και αναφέρθηκε σε «σειρά ασυνήθιστων συμβάντων».

Αφού μετέβησαν σε σημείο έπειτα από καταγγελία για διατάραξη της κοινής ησυχίας, οι αστυνομικοί βρέθηκα αντιμέτωποι με πολίτες (Ισραηλινούς εποίκους) που τους πέταγαν πέτρες, ενώ πυρπόλησαν και ένα περιπολικό.

Ο υποστράτηγος Μπλουθ επισήμανε πως «εξαιρετικά γεγονότα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την απαραίτητη αυστηρότητα», κρίνοντας πως οι πολίτες που ενεπλάκησαν στα επεισόδια ξεπέρασαν «κόκκινη γραμμή».

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε την Τετάρτη 17 πρόσωπα τα οποία ενεπλάκησαν σε «βίαιες ταραχές».

The chief of the IDF Central Command, Maj. Gen. Avi Bluth, slams acts of vandalism by reservist soldiers in a Palestinian village and the arson of a police cruiser by settlers this week.

“We are working well amid the Ramadan which is going by quietly, but we have irregular… pic.twitter.com/ZdjK6iiBrD

