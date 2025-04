Σύμφωνα με την εταιρεία, η αιτία του προβλήματος συνδέεται με ένα «σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο», που προκάλεσε αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρο το διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό σύστημα.

Όπως διευκρινίζει η REN, στην Ισπανία σημειώθηκαν έντονες μεταβολές της θερμοκρασίας, οι οποίες προκάλεσαν «ανώμαλες ταλαντώσεις» στις γραμμές υπερυψηλής τάσης. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «επαγόμενη ατμοσφαιρική μεταβολή», επηρέασε τη σταθερότητα του συστήματος και προκάλεσε αποτυχίες συγχρονισμού μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του ηλεκτρικού δικτύου.

Both Spain and Portugal, as well as their capitals of Madrid and Lisbon, are currently suffering from a massive power outage, effecting airports, hospitals, power plants, subways, traffic lights, and other critical infrastructure across Western Europe. The cause of the outage is… pic.twitter.com/dBWfgwvXz0 — OSINTdefender (@sentdefender) April 28, 2025

Η αστοχία στη συγχρονισμένη λειτουργία των δικτύων οδήγησε σε αλλεπάλληλες διαταραχές στο ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτροδότησης, όπως αναφέρει η REN.

Η REN προειδοποιεί ότι, λόγω της πολυπλοκότητας του τεχνικού προβλήματος, η πλήρης αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου μπορεί να χρειαστεί έως και μία εβδομάδα.

Miles de pasajeros se quedan a oscuras en los subterráneos del metro. Imágenes del Metro de Madrid en el momento de este apagón histórico que ha dejado, por ahora, una hora y media sin suministro eléctrico a todo un país. #apagón #apagónNacional@metro_madrid Álvaro González pic.twitter.com/SyDElqM9aJ — Ultimas Noticias Canarias (@UNCanarias) April 28, 2025

Πέδρο Σάντσεθ: Άγνωστη η αιτία του μπλακ άουτ σε Ισπανία και Πορτογαλία

Άγνωστη παραμένει η αιτία της εκτεταμένης διακοπής ρεύματος σε Ισπανία και Πορτογαλία σύμφωνα με τον Πέδρο Σάντσεθ.

Νωρίτερα ο REN, ο διαχειριστής του δικτύου της Πορτογαλίας είχε αναφέρει ότι η διακοπή που έπληξε τη χώρα προκλήθηκε από σφάλμα στο ισπανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, που σχετίζεται με ένα «σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο». Σύμφωνα με τον REN λόγω ακραίων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας στην Ισπανία, υπήρξαν «ανώμαλες ταλαντώσεις» σε γραμμές πολύ υψηλής τάσης.

Αναφέρει ότι αυτό είναι γνωστό ως «προκαλούμενη ατμοσφαιρική διακύμανση», η οποία με τη σειρά της οδήγησε σε ταλαντώσεις που προκάλεσαν βλάβες συγχρονισμού μεταξύ των συστημάτων.

Επιπλέον, ο Ισπανός πρωθυπουργός απηύθυνε επίσης τρεις βασικές συστάσεις προς το κοινό: να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις, να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές και να αποφεύγουν τη διάδοση πληροφοριών «αμφίβολης προέλευσης».

Την ίδια ώρα, κάλεσε τους πολίτες να κάνουν υπεύθυνη χρήση των κινητών τηλεφώνων, πραγματοποιώντας μόνο σύντομες κλήσεις και να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο.

Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σε αρκετές περιοχές του βορρά και του νότου της Ισπανίας, χάρη στη συνεργασία με τις Αρχές της Γαλλίας και του Μαρόκου.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις για κυβερνοεπίθεση»

Την ίδια ώρα, ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η σημερινή διακοπή ρεύματος προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση.

Ο Κόστα ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και τον Πορτογάλο πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο, ενώ οι διαχειριστές του δικτύου και στις δύο χώρες «εργάζονται για τον εντοπισμό της αιτίας και την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος».

Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί το σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο που προκάλεσε χάος

Το σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο που ενδέχεται να είναι η αιτία του πρωτοφανούς μπλακ άουτ σε Ισπανία και Πορτογαλία εξηγεί με απλά λόγια ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Σε ανάρτησή του -στην οποία αρχικά ξεκαθαρίζει πως δεν είναι ειδικός-, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος του Star εξηγεί τι είναι το φαινόμενο «επαγόμενη ατμοσφαιρική δόνηση», που φέρεται να είναι η αιτία του μπλακ άουτ που πλήττει σχεδόν ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο.

Η ανάρτηση Κολυδά για την αιτία του μπλακ άουτ σε Ισπανία και Πορτογαλία:

ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ?

Δεν ειμαι ειδικός , όμως ως η «επαγόμενη ατμοσφαιρική δόνηση» που δημιουργείται στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αυτές των 400 kV) είναι ένα φαινόμενο που δημιουργείται πάνω σε αυτά τα πολύ μακριά καλώδια, τα οποία… https://t.co/99vMuLF8yU — Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 28, 2025

«Δεν είμαι ειδικός, όμως ως η ”επαγόμενη ατμοσφαιρική δόνηση” που δημιουργείται στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αυτές των 400 kV) είναι ένα φαινόμενο που δημιουργείται πάνω σε αυτά τα πολύ μακριά καλώδια, τα οποία είναι εκτεθειμένα στον αέρα και στις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Όταν υπάρχει απότομη και ακραία αλλαγή της θερμοκρασίας -για παράδειγμα, απότομα κύματα ψύχους ή καύσωνα- τότε δημιουργούνται ισχυρά ανοδικά ή καθοδικά ρεύματα αέρα (θερμικές ανωμαλίες). Αυτές οι θερμικές μεταβολές προκαλούν ταλαντώσεις στα καλώδια μέσω δύο κυρίως μηχανισμών. Αρχικά, θερμική διαστολή και συστολή όπου το μέταλλο των καλωδίων διαστέλλεται ή συστέλλεται απότομα. Ακολουθούν και οι ατμοσφαιρικές ταλαντώσεις, όπου οι διαφορές στην πυκνότητα του αέρα δημιουργούν τοπικούς ανέμους ή ρεύματα που επηρεάζουν τις γραμμές, προκαλώντας τις να πάλλονται.

Αυτό το φαινόμενο λέγεται επαγόμενη ατμοσφαιρική δόνηση (induced atmospheric vibration) και μπορεί να οδηγήσει σε κραδασμούς, ταλαντώσεις σε μεγάλη κλίμακα, ακόμη και μηχανικές καταπονήσεις που απειλούν τη δομική ακεραιότητα των γραμμών. Είναι διαφορετικό από το συνηθισμένο “galloping” που προκαλείται από πάγο και άνεμο.

Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πολυτεχνείου θα μπορούσε να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλό απόγευμα».>

Το απόλυτος χάος σε τρένα, δρόμους και ίντερνετ – Σε 6 με 10 ώρες η αποκατάσταση

Η ισπανική και η πορτογαλική κυβέρνηση συγκάλεσαν έκτακτες συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου μετά το μπλακάουτ, η οποία επηρέασε για λίγο και ένα μέρος της Γαλλίας, το οποίο συνορεύει με τη βορειοανατολική Ισπανία.

Ο ισπανικός διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Red Electrica ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις εταιρείες ενέργειας για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. «Όλα τα μέσα χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση της κατάστασης», τόνισε η Red Electrica. Πρόσθεσε πως ξεκινά σταδιακά η επαναφορά της ηλεκτροδότησης στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Μια «μαζική» διακοπή ρεύματος επηρεάζει «ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο» και μέρος της Γαλλίας, τόνισε ο φορέας του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας REN.

«Η REN επιβεβαιώνει μια μαζική διακοπή ρεύματος σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο, η οποία επηρέασε επίσης μέρος της Γαλλίας και της οποίας οι επιπτώσεις έφτασαν στην Πορτογαλία από τις 11:33 (13:33 ώρα Ελλάδας)», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Όλα τα σχέδια για τη σταδιακή αποκατάσταση του ενεργειακού εφοδιασμού έχουν ενεργοποιηθεί, σε συντονισμό με τους Ευρωπαίους παραγωγούς και φορείς εκμετάλλευσης ενέργειας», τόνισε η REN, προσθέτοντας ότι «αναλύονται οι πιθανές αιτίες αυτού του περιστατικού».

Η ισπανική εταιρεία σιδηροδρόμων Renfe ανακοίνωσε ότι στις 12:30 ώρα Ισπανίας (13:30 ώρα Ελλάδας) σημειώθηκε μπλακάουτ σε όλη τη χώρα, ακινητοποιώντας όλα τα τρένα. Ο ισπανικός διαχειριστής αερογραμμών Aena ανακοίνωσε πως υπάρχουν προβλήματα σε ισπανικά αεροδρόμια, λόγω του μπλακάουτ. Γεννήτριες έκτακτης ανάγκης έχουν ενεργοποιηθεί.

Στο κέντρο της Μαδρίτης υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena Ser. Εκκενώνονται επίσης τμήματα του δικτύου μετρό της ισπανικής πρωτεύουσας. Τόσο στη Μαδρίτη όσο και στη Βαρκελώνη, πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, με τα τηλέφωνά τους στο χέρι, αναζητώντας ματαίως σήμα. Μετρό και τρένα έχουν ακινητοποιηθεί. Η Γενική Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας (DGT) ζήτησε από οδηγούς να μην ταξιδεύουν με τα αυτοκίνητα τους.

Οι ισπανικές αρχές ζήτησαν από τους Ισπανούς να μην ταξιδεύουν.

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιόφωνο RNE, το μπλακάουτ δεν επηρεάζει τα Κανάρια Νησιά και τις Βαλεαρίδες Νήσους.

Η E-Redes, ισπανική εταιρεία παρακολούθησης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της σύνδεσης σε φάσεις. «Πρόκειται για ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα», τόνισε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο υπουργός Ενέργειας βρίσκονται καθ’ οδόν στις εγκαταστάσεις της Red Electrica, σύμφωνα με το γραφείο του Ισπανού πρωθυπουργού.

Η ισπανική κυβέρνηση τόνισε ότι εργάζεται για να καθορίσει τα αίτια του μπλακάουτ, και διαθέτει όλα τα μέσα για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

«Προφανώς πρόκειται για πρόβλημα στο δίκτυο μεταφοράς (σ.σ. ηλεκτρικής ενέργειας) του οποίου η αιτία δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, προφανώς στην Ισπανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πορτογαλικής κυβέρνησης Αντόνιο Λεϊτάο Αμάρο στο πορτογαλικό πρακτορείο ειδήσεων Lusa.

Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, η διακοπή ρεύματος έχει επηρεάσει πολλές περιοχές της πόλης της Λισαβόνας, όπου το σύστημα οδικής σηματοδότησης παρουσιάζει βλάβες.

Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον τέσσερα τρένα του μετρό στην πορτογαλική πρωτεύουσα χρειάστηκε να εκκενωθούν.

Εκατοντάδες άνθρωποι στέκονταν έξω από κτίρια γραφείων στους δρόμους της Μαδρίτης και υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία γύρω από κρίσιμης σημασίας κτίρια.

Ένας από τους τέσσερις πύργους στη Μαδρίτη που στεγάζει τη βρετανική πρεσβεία εκκενώθηκε, τόνισε ένας κάτοικος στο Reuters.

Το τοπικό ραδιόφωνο ανέφερε ότι άτομα έχουν παγιδευτεί σε ακινητοποιημένα βαγόνια και ανελκυστήρες του μετρό.

Η πορτογαλική αστυνομία ανέφερε ότι τα φανάρια επηρεάστηκαν σε όλη τη χώρα, το μετρό έκλεισε στη Λισαβόνα και στο Πόρτο και τα τρένα έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Ο φορέας εκμετάλλευσης του μετρό της Λισαβόνας, Metropolitano de Lisboa, δήλωσε ότι το μετρό είναι ακινητοποιημένο με ανθρώπους να βρίσκονται ακόμα μέσα στα τρένα, σύμφωνα με την εφημερίδα Publico.

Video shows traffic lights not working in Lisbon, as Portugal and Spain are hit by a major blackout that has impacted public transport, power and phone lines https://t.co/VJYp3QuF5D pic.twitter.com/EbDmf17ZXL — Bloomberg TV (@BloombergTV) April 28, 2025

Μια πηγή στον πορτογαλικό αερομεταφορέα TAP Air δήλωσε ότι το αεροδρόμιο της Λισαβόνας λειτουργεί με εφεδρικές γεννήτριες, ενώ η AENA, η οποία διαχειρίζεται 46 αεροδρόμια στην Ισπανία, ανέφερε καθυστερήσεις πτήσεων σε όλη τη χώρα.

Στη Γαλλία, ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου RTE δήλωσε ότι υπήρξε μια σύντομη διακοπή, αλλά η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί.

Έξι με δέκα ώρες θα χρειαστούν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

Ποτέ στην Ιστορία δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιας έκτασης μπλακάουτ, όπως το σημερινό, ανακοίνωσε ο ισπανικός διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Red Electrica, καθώς το μαζικό μπλακάουτ στην Ιβηρική Χερσόνησο έχει παραλύσει μεγάλα τμήματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Ο επικεφαλής λειτουργιών στον φορέα εκμετάλλευσης δικτύου Εντουάρντο Πριέτο δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο ισπανικό ηλεκτρικό δίκτυο ενδέχεται να διαρκέσει από έξι έως δέκα ώρες.

Η ισπανική και η πορτογαλική κυβέρνηση συγκάλεσαν έκτακτες συνεδριάσεις των υπουργικών συμβουλίων τους μετά το μπλακάουτ, που επηρέασε για λίγο και ένα μέρος της Γαλλίας, το οποίο συνορεύει με τη βορειοανατολική Ισπανία.

Reports from Spain saying that the blackout was caused by the explosion of generators in the Barcelona region. pic.twitter.com/NkeAe7r0ha — Arya’s List 112 211 (@Stellar17Arya) April 28, 2025

Σύμφωνα με το ισπανικό ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena Ser, θα συγκληθεί και το ισπανικό συμβούλιο εθνικής ασφάλειας για τον συντονισμό της αντιμετώπισης της κατάστασης.

Ομάδες του γαλλικού φορέα εκμετάλλευσης δικτύου υψηλής τάσης RTE εργάζονται για να βοηθήσουν την Red Electrica, και έχουν ήδη αποκαταστήσει την κατανάλωση ρεύματος σε 700 MW μέσω Γαλλίας, ανέφερε η RTE.

Η Red Electrica τόνισε ότι δεν μπορεί να κάνει εικασίες για τα αίτια του μπλακάουτ.

❗️⚡️ Major blackout hits Spain, Portugal, Andorra & parts of France. Cities like Madrid, Valencia & Barcelona affected. Internet, mobile networks disrupted. ENTSO-E working on restoring the grid. Cause linked to grid failure + renewable integration issues. pic.twitter.com/B39UVbi4dG — EDO FARINA XRP (@edward_farina) April 28, 2025

Κομισιόν για μπλακ άουτ σε Ισπανία και Πορτογαλία

Η Κομισιόν σχολίασε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ισπανία και την Πορτογαλία σχετικά με το μπλακ άουτ τονίζοντας ότι είναι σε επαφή με τις αρχές των δυο χωρών και ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση, κάνοντας λόγο για πρωτόκολλα που υπάρχουν για την αποκατάσταση λειτουργίας των συστημάτων.

Πιο συγκεκριμένα η Κομισιόν δηλώνει ότι «Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τις εθνικές αρχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας καθώς και με τον ENTSO-E για να κατανοήσει την υποκείμενη αιτία και τον αντίκτυπο της κατάστασης.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και θα διασφαλίσει την ομαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των σχετικών μερών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ (κώδικας δικτύου έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης), υπάρχουν πρωτόκολλα για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος».