Ο Βαλ Κίλμερ γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1959 και μόλις σε ηλικία 17 ετών έγινε δεκτός στο πρόγραμμα υποκριτικής της Σχολής Juilliard.

Ο εμβληματικός Αμερικανός ηθοποιός του Χόλιγουντ Βαλ Κίλμερ πέθανε σε ηλικία 65 ετών.

Ο Αμερικανός ηθοποιός έγινε γνωστός για τον ρόλο του ως Tom «Iceman» Kazansky στην επιτυχημένη ταινία του 1986 «Top Gun» και ως Batman / Μπρους Γουέιν στο «Batman Forever» (1995). Ακόμη, μεταμορφώθηκε με επιτυχία στον θρυλικό Τζιμ Μόρισον στην ταινία «The Doors» του 1991.

Οι 7 ρόλοι που έκανε τον Βαλ Κίλμερ θρύλο του σινεμά

Iceman – Top Gun (1986)

Στην αρχική ταινία, ο Βαλ Κίλμερ υποδύεται τον Tom «Iceman» Kazansky, έναν χαρισματικό αλλά ψυχρά επαγγελματία πιλότο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Είναι ο βασικός αντίπαλος του Maverick (Τομ Κρουζ), με εντελώς διαφορετικό στιλ: Όπου ο Maverick είναι παρορμητικός και ριψοκίνδυνος, ο Iceman είναι μεθοδικός, πειθαρχημένος και προσηλωμένος στους κανόνες.

Παρόλο που δεν είναι «κακός» χαρακτήρας, ο ανταγωνισμός τους εκφράζει δύο διαφορετικές φιλοσοφίες πτήσης και στρατιωτικής ηθικής. Στο τέλος της ταινίας, οι δυο τους εκφράζουν την αλληλεκτίμησή τους και αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλο με τη διάσημη ατάκα: «You can be my wingman anytime».

Jim Morrison – The Doors (1991)

Εξαιρετικά μεταμορφωτικός ρόλος. Ενσάρκωσε τον θρυλικό τραγουδιστή των The Doors με τέτοια αυθεντικότητα που πολλοί θεατές δεν ξεχώριζαν πότε άκουγαν τον ίδιο ή τον πραγματικό Morrison.

Doc Holliday – Tombstone (1993)

Ίσως ο πιο λατρεμένος του ρόλος. Ο θρυλικός ντεσπεράντο με τον καυστικό σαρκασμό, τις εμβληματικές ατάκες («I’m your huckleberry») και μια υποβόσκουσα τραγικότητα που τον έκανε πραγματικά αξέχαστο.

Batman / Bruce Wayne – Batman Forever (1995)

Ανέλαβε τον ρόλο του Σκοτεινού Ιππότη σε μια από τις πιο εμπορικές αλλά αμφιλεγόμενες ταινίες της σειράς. Παρότι αντικαταστάθηκε στη συνέχεια, η παρουσία του άφησε το στίγμα της.

Chris Shiherlis – Heat (1995)

Πλάι στους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο, έπαιξε έναν από τους ληστές σε αυτό το διαμάντι του Μάικλ Μαν. Αν και δευτερεύων ρόλος, ήταν ουσιώδης και γεμάτος ένταση.

Simon Templar – The Saint (1997)

Πρωταγωνιστικός ρόλος σε αυτήν τη κατασκοπική περιπέτεια, όπου ενσάρκωσε τον ήρωα με διαφορετικές ταυτότητες. Αν και η ταινία δεν αγαπήθηκε ιδιαίτερα από την κριτική, ο ίδιος έδειξε ευελιξία και γοητεία.

Βασιλιάς Φίλιππος Β’ – Alexander (2004)

Υποδύθηκε τον βασιλιά Φίλιππο Β’ της Μακεδονίας, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Κόλιν Φάρελ), στην ταινία του Όλιβερ Στόουν.

Top Gun: Maverick (2022) – Η επιστροφή ως «Iceman»

Η επιστροφή του Βαλ Κίλμερ στη συνέχεια της ταινίας ήταν βαθιά συναισθηματική και συγκινητική. Στο σενάριο, ο Iceman έχει πλέον γίνει ναύαρχος και είναι εκείνος που υποστηρίζει τον Maverick, όταν οι ανώτεροι του Πολεμικού Ναυτικού θέλουν να τον απομακρύνουν.

Ο χαρακτήρας του Iceman, όπως και ο ίδιος ο Βαλ Κίλμερ στην πραγματική ζωή, πάσχει από καρκίνο στον λάρυγγα και δεν μπορεί πλέον να μιλήσει. Έτσι, η σκηνή τους είναι ήσυχη, γεμάτη βλέμματα, ελάχιστες λέξεις και έντονο συναίσθημα. Ένα συγκλονιστικό σημείο είναι όταν ο Iceman πληκτρολογεί τις απαντήσεις του στον υπολογιστή, και μόνο για μια φράση προσπαθεί να μιλήσει: «The Navy needs Maverick… the kid needs Maverick».

Η σκηνή τους όχι μόνο αναγνωρίζει τη φιλία τους και το κοινό τους παρελθόν, αλλά προσφέρει και ένα φόρο τιμής στον ίδιο τον Κίλμερ, τον άνθρωπο πίσω από τον χαρακτήρα.

Βαλ Κίλμερ: Τι έγραψε στην τελευταία του ανάρτηση

Με την καριέρα του να είναι σε άνοδο, πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο επικό φαντασίας Willow του Ρον Χάουαρντ και του Τζορτζ Λούκας το 1988, όπου γνώρισε την μελλοντική του σύζυγο – την συμπρωταγωνίστριά του, Τζοάν Γουόλεϊ, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά. Το ζευγάρι χώρισε το 1996.

Ο Όλιβερ Στόουν τον επέλεξε για τον ρόλο του Τζιμ Μόρισον στην βιογραφική ταινία The Doors, ενώ ο Κίλμερ έπαιξε επίσης τον Έλβις Πρίσλεϊ στο True Romance και τον Ντοκ Χόλιντεϊ στο γουέστερν Tombstone. Ήταν αυτή η ερμηνεία που του χάρισε τον μεγαλύτερο ρόλο της καριέρας του, αυτόν του Μπρους Γουέιν/Μπάτμαν στο Batman Forever. Η ταινία έλαβε ανάμεικτες κριτικές αλλά υπήρξε μεγάλη εμπορική επιτυχία, και ο Κίλμερ έγινε τεράστιος σταρ, έχοντας τη δυνατότητα να ζητά εκατομμύρια δολάρια για τους ρόλους του.

Δεν επέστρεψε ως ο… καμπούρης υπερήρωας στην επόμενη ταινία της σειράς, Batman and Robin, και αντί αυτής ανέλαβε ρόλους, όπως του Σάιμον Τεμπλάρ στη νέα εκδοχή του The Saint και απέναντι στον Μάρλον Μπράντο στην ταινία The Island of Dr. Moreau, η οποία δεν έλαβε θετικές κριτικές.

Η τελευταία ανάρτηση του ηθοποιού στα social media ήταν δυο μήνες πριν τον θάνατό του και συγκεκριμένα στις 23 Φεβρουαρίου.

Στο βίντεο και τις φωτογραφίες που είχε αναρτήσει τότε, ο Βαλ Κίλμερ ήταν σε ένα δωμάτιο με τον καλλιτέχνη Ντέιβιντ Τσόου, ενώ είχε δοκιμάζει, μάλιστα, μια μάσκα του Μπάτμαν φτιαγμένη από τον Τσόου, λέγοντας «έχει περάσει καιρός».

Ο Βαλ Κίλμερ ήταν γνωστός για τις διαμάχες του με σκηνοθέτες και συμπρωταγωνιστές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο Τζόελ Σούμαχερ, που τον σκηνοθέτησε στο Batman Forever, δήλωσε: «Προσεύχομαι να μην δουλέψω ξανά με τον [Κίλμερ]… είχαμε δύο εβδομάδες που δεν μιλούσε μαζί μου, αλλά ήταν ευλογία». Ο Μάρλον Μπράντο, που ήταν συμπρωταγωνιστής του στην ταινία The Island of Dr. Moreau, φέρεται να του είπε: «Μπερδεύεις το ταλέντο σου με το μέγεθος του μισθού σου», ενώ ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζον Φράνκενχάιμερ, δήλωσε: «Δεν μου αρέσει ο Βαλ Κίλμερ, δεν μου αρέσει η εργασιακή του ηθική και δεν θέλω να συνδεθώ ξανά μαζί του».

Ωστόσο, παρά τις διαμάχες, το ταλέντο του Κίλμερ ήταν σεβαστό. Ακόμα και ο Σούμαχερ αργότερα δήλωσε ότι θεωρούσε τον Κίλμερ τον καλύτερο Μπάτμαν, ενώ ο Ίρβιν Γουίνκλερ – σκηνοθέτης του Κίλμερ στην ταινία At First Sight – περιέγραψε τη συνεργασία τους ως «υπέροχη εμπειρία». «Ορισμένοι περιμένουν από έναν ηθοποιό να είναι σαν ξύλινος Ινδιάνος, να κάνει ό,τι του λένε και να μην ανοίγει το στόμα του», πρόσθεσε ο Γουίνκλερ. «Αλλά ο Βαλ έχει πολλές υπέροχες ιδέες και πρέπει να τον ακούν».

Ο Κίλμερ συμμετείχε σε εκπαίδευση με τη μέθοδο Σουζούκι· κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Tombstone, γέμιζε το κρεβάτι του με πάγο για να μιμηθεί την αίσθηση του θανάτου από φυματίωση, και όταν υποδύθηκε τον Τζιμ Μόρισον, φορούσε συνεχώς δερμάτινα παντελόνια και ζητούσε από τους συμπρωταγωνιστές του και το συνεργείο να τον αποκαλούν μόνο Τζιμ Μόρισον.

«Έχω συμπεριφερθεί άσχημα. Έχω συμπεριφερθεί γενναία. Έχω συμπεριφερθεί παράξενα σε μερικούς. Δεν το αρνούμαι αυτό και δεν έχω μεταμέλεια γιατί έχω χάσει και βρει μέρη του εαυτού μου που δεν ήξερα ότι υπήρχαν», δήλωσε ο Κίλμερ στην ταινία ντοκιμαντέρ Val του 2021 για τη ζωή και την καριέρα του. «Και είμαι ευλογημένος».

Ο σκηνοθέτης Μάικλ Μαν, που συνεργάστηκε με τον Κίλμερ στην ταινία Heat, δήλωσε στο Hollywood Reporter: «Όταν δούλευα με τον Βαλ στο Heat, πάντα θαυμάζαμε την ποικιλία του, τη λαμπρή μεταβλητότητα μέσα στην ισχυρή ροή του να καταλαμβάνει και να εκφράζει χαρακτήρες. Μετά από τόσα χρόνια που ο Βαλ πολεμούσε με την αρρώστια του και διατηρούσε το πνεύμα του, αυτή είναι πολύ θλιβερή είδηση».

Στα τελευταία του χρόνια, ο Κίλμερ ασχολήθηκε περισσότερο με την πολιτική και δήλωσε το 2009 ότι σκεφτόταν να κατέβει για κυβερνήτης του Νέου Μεξικού, όπου ζούσε. Συμμετείχε σε συγκεντρώσεις για την προεδρική εκστρατεία του Ραλφ Νέιντερ το 2008 και το 2013 υποστήριξε θρησκευτικές εξαιρέσεις από το Obamacare.

Ο Κίλμερ αφήνει πίσω του τα δύο του παιδιά από την Τζοάν Γουόλεϊ, τη Μερσέντες και τον Τζακ.

Ο θάνατος του ηθοποιού συνέβη αφού έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση για το ίδρυμα TwainMania του τον Ιούνιο του 2019, αφού είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω των πρόσφατων προβλημάτων υγείας του. Ο γιος του ηθοποιού, Jack, ήταν επίσης παρών εκείνο το βράδυ.

Η εμφάνιση αυτή έγινε ενώ ο Κίλμερ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Top Gun: Maverick, τη συνέχεια της κλασικής ταινίας του 1986. Ο Κίλμερ εμφανίστηκε σύντομα στην ταινία, μοιράζοντας μια συγκινητική στιγμή με τον Tom Cruise στην οθόνη.

«Απλώς θέλω να πω ότι ήταν αρκετά συναισθηματικό», είπε ο Cruise στον Jimmy Kimmel το 2023 για την εμπειρία της συνεργασίας του με τον φίλο του ξανά. «Γνωρίζω τον Val για δεκαετίες, και το γεγονός ότι επέστρεψε και έπαιξε αυτόν τον χαρακτήρα… είναι τόσο ισχυρός ηθοποιός που αμέσως έγινε ξανά εκείνος ο χαρακτήρας».

Μετά από χρόνια φημών σχετικά με προβλήματα υγείας, ο Κίλμερ άνοιξε τελικά την καρδιά του για τη μάχη του με τον καρκίνο του λαιμού σε συνέντευξή του τον Δεκέμβριο του 2017 στο The Hollywood Reporter.