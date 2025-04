Το καθηλωτικό τρέιλερ μας μεταφέρει στην καρδιά των προαστίων, όπου η ζωή δεν είναι τόσο ήρεμη όσο φαίνεται. Όταν η κόρη της Ελίσα (Denise Gough) και του Φρέντ Μπλιξ (Jim Sturgess), Λουσία (Beatrice Cohen), εξαφανίζεται μετά από ένα φαινομενικά συνηθισμένο βράδυ σε φιλικό σπίτι, η καθημερινότητά του ζευγαριού βυθίζεται στο χάος.

Αποφασισμένη να ανακαλύψει την αλήθεια, η Ελίσα ξεκινά μια αγωνιώδη καταδίωξη σε όλη την Ευρώπη, προσπαθώντας να καταλάβει τι πραγματικά συνέβη. Γιατί η αινιγματική Ρεμπέκα Γουόλς (Holliday Grainger) πήρε την κόρη της; Ήταν η Λουσία απλά ένας τυχαίος στόχος; Ποιο προσωπικό τίμημα θα πρέπει να πληρώσει η Ελίσα για να τη φέρει πίσω;

Καθώς τα κομμάτια του παζλ αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνές ανθρωποκυνηγητό για τη Λουσία, η φιλόδοξη και αποφασισμένη ερευνητική δημοσιογράφος, Σέλμα Ντεσάι (Ambika Mod), καλύπτει την υπόθεση ζωντανά, διαλύοντας την οικογενειακή ζωή της Ελίσα σε κάθε βήμα. Σιγά σιγά, η ανατριχιαστική αλήθεια αποκαλύπτεται, καθώς η Ρεμπέκα Γουόλς δεν ήθελε απλώς ένα παιδί, ήθελε τη Λουσία και αυτό που ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη απαγωγή μετατρέπεται σε κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

Executive producer για την Quay Street Productions (μέρος της ITV Studios) είναι η Nicola Shindler (Fool Me Once, Happy Valley, After The Flood, It’s A Sin), ενώ οι Tanya Seghatchian και John Woodward είναι executive producers για την Brightstar. Οι Alex Dahl, Eva Husson και Catherine Moulton είναι επίσης executive producers και ο James Dean producer της σειράς. Η Hannah Scott είναι executive producer για το Disney+.

