Με την άνοδο των αντίπαλων υπηρεσιών ροής, το Netflix έχασε πολλούς μεγάλους τίτλους με άδεια χρήσης με την πάροδο των ετών.

Η ημερομηνία της 30ης Δεκεμβρίου 2024 ισχύει εκτός από την Ελλάδα και για το Ισραήλ, την Ιταλία, τη Νότια Αφρική, την Τουρκία, τη Γερμανία και την Ελβετία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Netflix κατέχει επί του παρόντος τα δικαιώματα των Friends μέχρι το 2025.

Τα Φιλαράκια – Όσα δεν ξέρετε για τη σειρά

Τα φιλαράκια είναι αμερικάνικη κωμική τηλεοπτική σειρά τύπου σίτκομ, την οποία δημιούργησαν η Μάρτα Κάουφμαν και ο Ντέιβιντ Κρέιν. Η προβολή της άρχισε στις 22 Σεπτεμβρίου 1994 από το NBC και τελείωσε στις 6 Μαΐου 2004 με μεγάλη απήχηση όλο αυτό το διάστημα. Με πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλάνκ, Μάθιου Πέρι και Ντέιβιντ Σουίμερ, η σειρά περιστρέφεται γύρω από έξι φίλους στη δεύτερη και στην τρίτη δεκαετία των ηλικιών τους που ζουν στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Οι Κάουφμαν και Κρέιν, όταν άρχιζαν να γράφουν τη σειρά μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 1993, την είχαν αρχικά ονομάσει Insomnia Cafe. Μετά από αρκετές επανεγγραφές, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων Six of One καθώς και Friends Like Us και αλλαγές στο σενάριο, η σειρά τελικά ονομάστηκε Friends.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα στούντιο της Warner Bros στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνιας. Και οι δέκα σεζόν της σειράς κατατάσσονται στην πρώτη δεκάδα των τηλεθεάσεων των σεζόν, φτάνοντας τελικά στο νούμερο ένα στην όγδοη σεζόν. Το φινάλε της σειράς προβλήθηκε στις 6 Μαΐου 2004 και το παρακολούθησαν περίπου 52,5 εκατομμύρια Αμερικανοί θεατές καθιστώντας το το πέμπτο πιο δημοφιλές φινάλε σειράς στην ιστορία της τηλεόρασης.

Η σειρά έλαβε θετικές κριτικές σε όλη την διάρκειά της και έγινε μία από τις δημοφιλέστερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών. Ήταν υποψήφια για 62 βραβεία Primetime Emmy, κερδίζοντας το βραβείο Εξαιρετικής Κωμικής Σειράς το 2002, στην 8η σεζόν.

