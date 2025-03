Η 97η τελετή των Όσκαρ τελείωσε χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο αφού δεν υπήρξε κάποια φοβερή ανατροπή αλλά ούτε καν ένα πικάντικο σχόλιο που να αφορά έστω στον συνήθη ύποπτο, Ντόναλντ Τραμπ.

Η ταινία Anora κατάφερε να θριαμβεύσει μιας και κέρδισε 5 από τα 6 βραβεία στα οποία ήταν υποψήφια! Συγκεκριμένα κατάφερε να αποσπάσει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσία, Α’ Γυναικείου Ρόλου, Πρωτότυπου Σεναρίου και Μοντάζ.

Ο σκηνοθέτης Σον Μπέικερ, ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς μιας και κατάφερε να γίνει ο δεύτερος άνθρωπος στην ιστορία των Όσκαρ που κερδίζει 4 προσωπικά αγαλματίδια σε μια βραδιά (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Μοντάζ)! Για την ιστορία, ο πρώτος ήταν ο Γουόλτ Ντίσνεϊ.

Αναλυτικά όλοι οι νικητές της βραδιάς

Καλύτερη ταινία

Anora

Α’ Ανδρικός ρόλος

Έιντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Μάικι Μάντισον (Anora)

Β’ Ανδρικός ρόλος

Κίραν Κάλκιν (A Real Pain)

Β’ Γυναικείος ρόλος

Ζόι Σαλντάνια (Emilia Perez)

Σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ (Wicked)

Φωτογραφία

The Brutalist

Διεθνής ταινία

I’m Still Here

Πρωτότυπο σενάριο

Anora

Διασκευασμένο Σενάριο

Conclave

Ταινία Μικρού Μήκους

I’m Not a Robot

Ταινία Animation

Flow

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

In the Shadow of the Cypress

Μουσική

The Brutalist

Κοστούμια

Wicked

Μοντάζ

Anora

Καλύτερο Τραγούδι

El Mal, Emilia Perez

Σκηνογραφία

Wicked

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

No Other Land

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

The Only Girl in the Orchestra

Οπτικά Εφέ

Dune: Part Two

Ήχος

Dune: Part Two

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

The Substance