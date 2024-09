Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη: Στη Βενετία με το βλέμμα στον Χρυσό Λέοντα

χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Director Athina Rachel Tsangari and cast member Caleb Landry Jones pose during a photocall for the movie "Harvest", in competition, at the 81st Venice Film Festival, Venice, Italy, September 3, 2024. REUTERS/Louisa Gouliamaki