Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral, με το γνωστό συνδυασμό χιούμορ και χημείας του panel — Barkley, Kenny και Ernie δεν έχασαν ευκαιρία να τον πειράξουν.

Και φυσικά, η παραγωγή του TNT δεν απογοήτευσε: replay σε αργή κίνηση του Σακ να αποχωρεί, ενώ το στούντιο βυθίζεται στα γέλια.

«Να ανάψουμε κανένα σπίρτο, φέρτε αναπτήρες», είπε ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, ενώ ο Κένι Σμιθ ανέφερε: «Ελπίζω να κλείσαμε το μικρόφωνό του», ανέφερε. Ο Έρνι Τζόνσον αποκάλυψε ωστόσο πως «… είναι οι παρενέργειες, γιατί εδώ και λίγο καιρό πίνει ελαιόλαδο για να καθαρίσει το μέσα του».

Ο Σακ, επιστρέφοντας με χαμόγελο, απολογήθηκε στους τηλεθεατές:

“Συγγνώμη, Αμερική” – και φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να κατηγορήσει τον Μπάρκλεϊ που “μιλάει τόσο πολύ” και καθυστέρησε το διαφημιστικό διάλειμμα.

Τέτοιες στιγμές είναι που κάνουν αυτό το πάνελ μοναδικό — ένα μείγμα ανάλυσης, χιούμορ και απρόβλεπτης ανθρώπινης αντίδρασης. Πραγματικά, ποτέ μην αλλάξετε, παιδιά.

