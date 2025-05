Η συγκεκριμένη αναγνώριση δεν αποτελεί μια απλή διάκριση. Είναι το αποτέλεσμα μιας σταθερής, μακρόπνοης στρατηγικής που τοποθετεί τους ανθρώπους στο επίκεντρο, χτίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, όπου κυριαρχούν η αξιοκρατία, η εμπιστοσύνη, η εξέλιξη και η συνεργασία.

Ένα εργασιακό περιβάλλον που εξελίσσεται μαζί με τους ανθρώπους του

Η διάκριση της OCTANE βασίστηκε – όπως κάθε χρόνο – στα αποτελέσματα της έρευνας Trust Index®, που αξιολογεί μέσω ανώνυμων απαντήσεων των εργαζομένων την εμπειρία τους από την καθημερινότητά τους στον οργανισμό. Οι

παράμετροι που αξιολογούνται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• την αξιοπιστία της διοίκησης,

• τον σεβασμό προς τους εργαζόμενους,

• το αίσθημα δικαιοσύνης,

• την υπερηφάνεια που νιώθουν τα μέλη της ομάδας και

• την αίσθηση συνεργασίας στο εσωτερικό της εταιρείας.

Η OCTANE, με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα και τον σεβασμό προς κάθε μέλος της ομάδας της, καλλιεργεί μια κουλτούρα όπου κάθε εργαζόμενος έχει πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης, επαγγελματικής ανέλιξης και ενεργής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Η αξιοκρατία και η ισότιμη αντιμετώπιση δεν αποτελούν απλώς αρχές, αλλά καθημερινή πράξη.

Συνέχεια στις διακρίσεις – συνέχεια στην κουλτούρα

Η φετινή βράβευση προστίθεται σε μια σειρά σημαντικών διακρίσεων που έχει κατακτήσει η OCTANE τα τελευταία τρία χρόνια, όπως η βράβευσή της το 2024 και το 2025 ως Best Workplace for Women, η ένταξή της στη λίστα Best Workplaces™ in Professional Services & Consulting Hellas 2025, καθώς και τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά πιστοποίησης που απέσπασε ως Great Place to Work® — με 97% το 2023 και 98% το 2024.

Η σταθερότητα και η συνέπεια αυτών των επιτευγμάτων επιβεβαιώνουν ότι η OCTANE δεν αντιμετωπίζει την έννοια του καλού εργασιακού περιβάλλοντος ως μια στιγμιαία επιτυχία, αλλά ως ένα βιώσιμο, διαρκώς εξελισσόμενο σύστημα αξιών.

Όπως σημειώνει ο κ. Γιάννης Σπυρόπουλος, Founder & Managing Partner της OCTANE Management Consultants«Η διάκριση μας ως Best Workplace για δεύτερη συνεχή χρονιά αποτελεί για εμάς μια βαθιά επιβεβαίωση της στρατηγικής και της κουλτούρας που χτίζουμε καθημερινά με τους ανθρώπους μας. Επενδύουμε διαρκώς στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου κάθε εργαζόμενος μπορεί να αναπτυχθεί, να ακουστεί και να αισθανθεί ότι εκτιμάται πραγματικά.

Η αξιοκρατία, η εξέλιξη και η συνεργασία είναι οι θεμέλιοι λίθοι αυτού του περιβάλλοντος. Η αναγνώριση αυτή ανήκει σε κάθε μέλος της OCTANE και μας γεμίζει ενθουσιασμό για όλα όσα μπορούμε να πετύχουμε στο μέλλον – μαζί».