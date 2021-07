O «υπασπιστής» του Μπάφετ, λάτρης της Κίνας

Newsroom eleftherostypos.gr

Η ζωή -κατά το ρητό του Χαρίλαου Φλωράκη- έδειξε ότι ο Μπους απέτυχε να κατακτήσει την «καρδιά και το μυαλό» Ιρακινών και Αφγανών.



Γράφει ο Γιάννης Παπαδάτος

To αποτέλεσμα είναι οι ΗΠΑ να φεύγουν τώρα με κατεβασμένο κεφάλι από το Αφγανιστάν, αφήνοντας πίσω δισεκατομμύρια δολάρια και χιλιάδες νεκρούς.

Οταν, όμως, ο βασικός σου αντίπαλος καταφέρνει να κερδίσει το μυαλό και την καρδιά μερίδας της δικής σου ελίτ χωρίς να ρίξει ούτε μια τουφεκιά, ίσως πρέπει να ανησυχείς για το κατά πόσον αυτός ο αιώνας θα είναι Αμερικανικός, όπως διακήρυσσαν οι νεοσυντηρητικοί προφήτες της καταστροφής (by the way, αιωνία η μνήμη του Ντόναλντ Ράμσφελντ…).

Ο Γουόρεν Μπάφετ είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Αμερική και στον κόσμο, με δεξί χέρι τον 97χρονο(!) αντιπρόεδρο της Berkshire Hathaway, Tσάρλι Μάνγκερ (Charlie Munger). Πρόκειται για έναν μπαρουτοκαπνισμένο Αμερικανό καπιταλιστή με την ηλικία και την εμπειρία του Χένρι Κίσινγκερ. Ο Μάνγκερ, λοιπόν, με την ανεμελιά του ανθρώπου που δεν έχει τίποτα να χάσει ούτε να δώσει λογαριασμό σε κανέναν, έπλεξε το εγκώμιο του κινεζικού συστήματος προκαλώντας πολιτισμικό σοκ στις ΗΠΑ! Kατ’ αρχάς «έβγαλε το καπέλο στους Κινέζους κομμουνιστές (sic)» επειδή έβαλαν φρένο στον Τζακ Μα της Alibaba, όταν προσπάθησε να ελέγξει τον τραπεζικό κλάδο και να γίνει απόλυτος άρχων της κινεζικής οικονομίας. «Στη δική μας υπέροχη, ελεύθερη οικονομία αφήνουμε τέτοιους τρελούς να κάνουν ό,τι θέλουν και να το τραβάνε στα άκρα (σ.σ.: σαφέστατος υπαινιγμός για Γκέιτς, Μπέζος, Ελον Μασκ και Σία)».

Ο Μάνγκερ εκθείασε ακόμη την απόφαση της κινεζικής κυβέρνησης να κλειδώσει τη χώρα επί έξι εβδομάδες για να σταματήσει την πανδημία, ενώ στη γενική συνέλευση των μετόχων της Berskhire είχε επισημάνει ότι η κινεζική κυβέρνηση επιτρέπει την άνθηση των επιχειρήσεων, βγάζοντας ταυτόχρονα 800 εκατ. ανθρώπους από τη φτώχεια. Πάλι καλά που διευκρίνισε ότι δεν συμφωνεί σε όλα με το κινεζικό σύστημα, για να μη τον χώσουν μέσα!

